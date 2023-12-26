Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen canlı yayında söyledikleriyle gündem oldu!

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde deplasmanda Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başarırken 3 hafta sonra galip gelmeyi başardı.
Siyah-Beyazlılar rakibini Semih Kılıçsoy ve Omar Colley'in golleriyle devirirken Rıza Çalımbay ayrılığı sonrası teknik direktörsüz çıktığı maçta galip gelirken, maçın ardından TV 8.5 ekranlarında konuşan Rıdvan Dilmen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"17 haftada Beşiktaş'ın dördüncü teknik direktörü. Kolay da değil oyuncu grubu sürekli değişen teknik direktör ile çalışıyor. Tabi bu antrenörlerin değişimine de bu oyuncu grubu neden oldu."
"Beşiktaş'ın kadrosu çok güçsüz bir kadro değildi ama kadrodan Masuaku'yu çıkarttığınız zaman sıkıntı yaşanan maçlar Masuaku'nun olmadığı maçlar oldu. Ligimizin Ferdi'den sonra en iyi sol beki olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da falan olsa müthiş oynar. Bugün de iyiydi."
"Olağanüstü rezil bir zemin vardı. Ligimizin en çok eleştirilen Pendik stadı şu an en iyi zemin orada. Bu zeminde Beşiktaş ilk 15 dakika çok etkili başladı. Özellikle Salih'in önderliğinde Muleka'nın da etkisiyle çok etkili oynadı."
"Maçın 2-1'e kadar bölümünde Beşiktaş oyunun hakimiydi. O ana kadar oyuncu grubu bu şartlara rağmen iyi işler yaptılar."
"Şenol Güneş ayrıldı, Beşiktaş yeni hocası Burak Yılmaz ile maç kazandı. Burak Yılmaz ayrıldı, yeni hocası Rıza Çalımbay ile ilk maçı kazandı. Sonra takım yine çözüldü. Şimdi de Serdar hoca geldi ve yine kazandı. Buradan çıkan şey şu; 'Oyuncular bakın bizden değil, giden antrenörden' diye sıkıyorlar. Kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar, sonra normale dönüyor arkadaşlar."