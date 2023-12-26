Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen canlı yayında söyledikleriyle gündem oldu!

''HOCA GİDİNCE KAZANIYORLAR''

"Şenol Güneş ayrıldı, Beşiktaş yeni hocası Burak Yılmaz ile maç kazandı. Burak Yılmaz ayrıldı, yeni hocası Rıza Çalımbay ile ilk maçı kazandı. Sonra takım yine çözüldü. Şimdi de Serdar hoca geldi ve yine kazandı. Buradan çıkan şey şu; 'Oyuncular bakın bizden değil, giden antrenörden' diye sıkıyorlar. Kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar, sonra normale dönüyor arkadaşlar."