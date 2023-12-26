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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen canlı yayında söyledikleriyle gündem oldu!

26.12.2023 07:43 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşan Beşiktaş, hocasız çıktığı mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrılmayı başarırken maçın ardından Rıdvan Dilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde deplasmanda Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başarırken 3 hafta sonra galip gelmeyi başardı.

Siyah-Beyazlılar rakibini Semih Kılıçsoy ve Omar Colley'in golleriyle devirirken Rıza Çalımbay ayrılığı sonrası teknik direktörsüz çıktığı maçta galip gelirken, maçın ardından TV 8.5 ekranlarında konuşan Rıdvan Dilmen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
Canlı Skor

''17. HAFTADA 4 TEKNİK ADAM'' 

''17. HAFTADA 4 TEKNİK ADAM'' 

"17 haftada Beşiktaş'ın dördüncü teknik direktörü. Kolay da değil oyuncu grubu sürekli değişen teknik direktör ile çalışıyor. Tabi bu antrenörlerin değişimine de bu oyuncu grubu neden oldu."

''FERDİ'DEN SONRA EN İYİ SOL BEK'' 

''FERDİ'DEN SONRA EN İYİ SOL BEK'' 

"Beşiktaş'ın kadrosu çok güçsüz bir kadro değildi ama kadrodan Masuaku'yu çıkarttığınız zaman sıkıntı yaşanan maçlar Masuaku'nun olmadığı maçlar oldu. Ligimizin Ferdi'den sonra en iyi sol beki olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da falan olsa müthiş oynar. Bugün de iyiydi."

''EN İYİ ZEMİN PENDİK STADI'' 

''EN İYİ ZEMİN PENDİK STADI'' 

"Olağanüstü rezil bir zemin vardı. Ligimizin en çok eleştirilen Pendik stadı şu an en iyi zemin orada. Bu zeminde Beşiktaş ilk 15 dakika çok etkili başladı. Özellikle Salih'in önderliğinde Muleka'nın da etkisiyle çok etkili oynadı."

''BEŞİKTAŞ OYUNUN HAKİMİYDİ'' 

''BEŞİKTAŞ OYUNUN HAKİMİYDİ'' 

"Maçın 2-1'e kadar bölümünde Beşiktaş oyunun hakimiydi. O ana kadar oyuncu grubu bu şartlara rağmen iyi işler yaptılar."

''HOCA GİDİNCE KAZANIYORLAR'' 

''HOCA GİDİNCE KAZANIYORLAR'' 

"Şenol Güneş ayrıldı, Beşiktaş yeni hocası Burak Yılmaz ile maç kazandı. Burak Yılmaz ayrıldı, yeni hocası Rıza Çalımbay ile ilk maçı kazandı. Sonra takım yine çözüldü. Şimdi de Serdar hoca geldi ve yine kazandı. Buradan çıkan şey şu; 'Oyuncular bakın bizden değil, giden antrenörden' diye sıkıyorlar. Kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar, sonra normale dönüyor arkadaşlar."

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