Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e elenmesi sonrası Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! "Beşiktaş çöküyor, çöküyor..."

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmesi tepkilere neden olurken ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında siyah beyazlılara dair sert eleştirilerde bulundu.
"İlk maçtan sonra çok sinirliydim ya ilk maça şükrediyorum. 50. saniyede Silva'nın pozisyonuna heyecanlanmıştım. Bu maçta 1 saniye heyecanlanmadım. Top Beşiktaş'ın ayağındayken top isyan etti."
“Oyuna Semih giriyor, yok! Efsane Tayfur Bingöl giriyor, yok! Kim giriyorsa yok! Hoca da 'Jurasek'i eleştirdiniz, alın sol bekte Emir'i' diyor. 'Gedson'u sol önde oynattım' dediniz 'Muçi'yi oynattım' diyor. Bunlar futbolu unutma dersleri almış. Felix baskı yokken topu Mario'ya değil boş tribüne attı. Semih yanına veremiyor. Futbol topu isyan etti bu Beşiktaş kadrosuna.”
“Beşiktaş çöküyor, çöküyor! Şimdi rakibi Saint Patrick's değil mi; İrlanda'ya giderken uçakta yorulur, kramp girer, o maçta da koşamazlar! Yazık! İlk maç sonrası sinirimi hatırlıyorum. Bugün benim ortalığı yıkmam lazım. İlk maça şükreder hale geldik. Beşiktaş'ın bir sonraki oynayacağı maç önceki maça şükrettiriyor.”
“Bak Arda Turan'a, ne güzel yol seçti değil mi? Geldi Eyüpspor'a. İlk sezon bir uğraştı, olmadı. Sonraki sezon birazcık yapılanma ile Süper Lig'e çıktı. Oynattığı oyun felsefesi ile Shakhtar Donetsk'e gitti. Maşallah, devam etsin. Bayılıyorum. Teknik, taktik, konuşması... Mert'in kalesine gelmeyen takıma karşı net pozisyona giremediniz. Bunu söylemek çok acı ama gerçek. Beşiktaş pozisyona giremedi.”
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