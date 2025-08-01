Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e elenmesi sonrası Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! "Beşiktaş çöküyor, çöküyor..."

"BEŞİKTAŞ POZİSYONA GİREMEDİ"

“Bak Arda Turan'a, ne güzel yol seçti değil mi? Geldi Eyüpspor'a. İlk sezon bir uğraştı, olmadı. Sonraki sezon birazcık yapılanma ile Süper Lig'e çıktı. Oynattığı oyun felsefesi ile Shakhtar Donetsk'e gitti. Maşallah, devam etsin. Bayılıyorum. Teknik, taktik, konuşması... Mert'in kalesine gelmeyen takıma karşı net pozisyona giremediniz. Bunu söylemek çok acı ama gerçek. Beşiktaş pozisyona giremedi.”