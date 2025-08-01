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Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e elenmesi sonrası Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! "Beşiktaş çöküyor, çöküyor..."

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'e toplamda 6-2'lik skorla mağlup olarak elenmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Siyah-Beyazlılar'ın eski oyuncularından olan yorumcu Nihat Kahveci de bu erken veda sonrası canlı yayında tepki gösterdi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e elenmesi sonrası Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! "Beşiktaş çöküyor, çöküyor..."
Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e 4-2 ve 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmesi tepkilere neden olurken ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında siyah beyazlılara dair sert eleştirilerde bulundu.

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Canlı Skor

"İLK MAÇA ŞÜKREDİYORUM"

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e elenmesi sonrası Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! "Beşiktaş çöküyor, çöküyor..." G1

"İlk maçtan sonra çok sinirliydim ya ilk maça şükrediyorum. 50. saniyede Silva'nın pozisyonuna heyecanlanmıştım. Bu maçta 1 saniye heyecanlanmadım. Top Beşiktaş'ın ayağındayken top isyan etti."

"BUNLAR FUTBOLU UNUTMA DERSİ ALMIŞ"

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e elenmesi sonrası Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! "Beşiktaş çöküyor, çöküyor..." G2

“Oyuna Semih giriyor, yok! Efsane Tayfur Bingöl giriyor, yok! Kim giriyorsa yok! Hoca da 'Jurasek'i eleştirdiniz, alın sol bekte Emir'i' diyor. 'Gedson'u sol önde oynattım' dediniz 'Muçi'yi oynattım' diyor. Bunlar futbolu unutma dersleri almış. Felix baskı yokken topu Mario'ya değil boş tribüne attı. Semih yanına veremiyor. Futbol topu isyan etti bu Beşiktaş kadrosuna.”

"BEŞİKTAŞ ÇÖKÜYOR, ÇÖKÜYOR!"

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e elenmesi sonrası Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! "Beşiktaş çöküyor, çöküyor..." G3

“Beşiktaş çöküyor, çöküyor! Şimdi rakibi Saint Patrick's değil mi; İrlanda'ya giderken uçakta yorulur, kramp girer, o maçta da koşamazlar! Yazık! İlk maç sonrası sinirimi hatırlıyorum. Bugün benim ortalığı yıkmam lazım. İlk maça şükreder hale geldik. Beşiktaş'ın bir sonraki oynayacağı maç önceki maça şükrettiriyor.”

"BEŞİKTAŞ POZİSYONA GİREMEDİ"

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'e elenmesi sonrası Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! "Beşiktaş çöküyor, çöküyor..." G4

“Bak Arda Turan'a, ne güzel yol seçti değil mi? Geldi Eyüpspor'a. İlk sezon bir uğraştı, olmadı. Sonraki sezon birazcık yapılanma ile Süper Lig'e çıktı. Oynattığı oyun felsefesi ile Shakhtar Donetsk'e gitti. Maşallah, devam etsin. Bayılıyorum. Teknik, taktik, konuşması... Mert'in kalesine gelmeyen takıma karşı net pozisyona giremediniz. Bunu söylemek çok acı ama gerçek. Beşiktaş pozisyona giremedi.”

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