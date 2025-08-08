Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki farklı galibiyetine rağmen Nihat Kahveci çılgına döndü: 4 golle kazandık diye...

"4 GOLLE KAZANDIK DİYE..."

"Abraham attığı gollerle moral ve özgüven kazandı. Sakın bana kimse 4 golle kazandık diye transfer konusunu halının altına süpürmesinler. Demir Ege kızmasın bana. Beşiktaş'ın 6 numarası olacak performansı göstermedi. Yedek olur. Orada da Kartal Kayra'nın arkasına düşer. Jurasek ve Demir Ege hayal kırıklığı."