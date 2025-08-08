Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki farklı galibiyetine rağmen Nihat Kahveci çılgına döndü: 4 golle kazandık diye...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, üçüncü eleme turu ilk maçında St. Patrick's'i 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederken golcü isim Tammy Abraham yaptığı hat-trick ile tarihe geçti.
Siyah-Beyazlı ekip aldığı bu galibiyetle rövanş öncesi tur kapısını aralarken ünlü yorumcu Nihat Kahveci alınan bu galibiyete rağmen takıma ciddi şekilde eleştirilerde bulundu.
"Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun bir sonraki rakibi bekleyelim. Rakibin zayıf olduğu belliydi. Bu maçı kaybederlerse Ole hocayı kovun dedim. Boşuna demedik. İzledik rakibi. Zayıf ve liginde kötü."
"Abraham attığı gollerle moral ve özgüven kazandı. Sakın bana kimse 4 golle kazandık diye transfer konusunu halının altına süpürmesinler. Demir Ege kızmasın bana. Beşiktaş'ın 6 numarası olacak performansı göstermedi. Yedek olur. Orada da Kartal Kayra'nın arkasına düşer. Jurasek ve Demir Ege hayal kırıklığı."
Svenson'un yerine sağ bek girdi ikinci yarıda. Tayfur'un performansını görünce iki sağ bek alınmalı diyorum. Beşiktaş defansı çok ağır, yediği golde defosunu gördük.
Rafa Silva, Orkun Kökçü, Mario ilk yarı çok iyi oynadılar ama ikinci yarıda etkisizlerdi. İlk yarıdaki ciddiyeti çok sevdim. Ama ikinci yarı ne oldu bilmiyorum.
"Kimi oyuncu topu ayağına aldığında taraftar heyecanlanır. Bugün Keny Arroyo, topu aldığında heyecanlandım. Hareketli oyuncuları severim. Ceza sahasına bolca girdi, al ver yaptı. Bitiriciliğini inanılmaz şekilde geliştirmeli. Finalde sıkıntıları var. Bitiriciliği geliştirirse Beşiktaş taraftarını heyecanlandırır. Oyuncunun kumaşı var, yetenekli. Daha fazla süre almalı."
