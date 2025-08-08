SPOR

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki farklı galibiyetine rağmen Nihat Kahveci çılgına döndü: 4 golle kazandık diye...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş buradaki ilk maçında ST. Patricks ile karşı karşıya geldi. Tam 5 golün atıldığı mücadelede rakibini 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ın performansına dair konuşan Nihat Kahveci, Siyah-Beyazlılar'a eleştirilerde bulundu. İşte o sözler...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, üçüncü eleme turu ilk maçında St. Patrick's'i 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederken golcü isim Tammy Abraham yaptığı hat-trick ile tarihe geçti.

Siyah-Beyazlı ekip aldığı bu galibiyetle rövanş öncesi tur kapısını aralarken ünlü yorumcu Nihat Kahveci alınan bu galibiyete rağmen takıma ciddi şekilde eleştirilerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER...
"RAKİP ZAYIF VE KÖTÜ"

"Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun bir sonraki rakibi bekleyelim. Rakibin zayıf olduğu belliydi. Bu maçı kaybederlerse Ole hocayı kovun dedim. Boşuna demedik. İzledik rakibi. Zayıf ve liginde kötü."

"4 GOLLE KAZANDIK DİYE..."

"Abraham attığı gollerle moral ve özgüven kazandı. Sakın bana kimse 4 golle kazandık diye transfer konusunu halının altına süpürmesinler. Demir Ege kızmasın bana. Beşiktaş'ın 6 numarası olacak performansı göstermedi. Yedek olur. Orada da Kartal Kayra'nın arkasına düşer. Jurasek ve Demir Ege hayal kırıklığı."

"SAĞ BEK ALINMALI"

Svenson'un yerine sağ bek girdi ikinci yarıda. Tayfur'un performansını görünce iki sağ bek alınmalı diyorum. Beşiktaş defansı çok ağır, yediği golde defosunu gördük.

"İLK YARIDAKİ CİDDİYETİ SEVİM"

Rafa Silva, Orkun Kökçü, Mario ilk yarı çok iyi oynadılar ama ikinci yarıda etkisizlerdi. İlk yarıdaki ciddiyeti çok sevdim. Ama ikinci yarı ne oldu bilmiyorum.

"ARROYO BENİ HEYECANLANDIRDI"

"Kimi oyuncu topu ayağına aldığında taraftar heyecanlanır. Bugün Keny Arroyo, topu aldığında heyecanlandım. Hareketli oyuncuları severim. Ceza sahasına bolca girdi, al ver yaptı. Bitiriciliğini inanılmaz şekilde geliştirmeli. Finalde sıkıntıları var. Bitiriciliği geliştirirse Beşiktaş taraftarını heyecanlandırır. Oyuncunun kumaşı var, yetenekli. Daha fazla süre almalı."

