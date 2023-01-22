Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar ayağının tozuyla maça çıktı! Karşılaşmanın ardından şampiyonluk açıklaması...

"BEŞİKTAŞ'IN YERİ ZİRVEDİR"

"Beşiktaş benim için her zaman bir seçenek. Buradaki herkesi tanıyorum. Beşiktaş benim ailem. Yapacak çok işimiz var. Ben buraya katkı sağlamaya geldim. Takımda kazanma ruhu var. Devam edeceğiz kazanmaya. Zor bir lig. Beşiktaş'ın hak ettiği yer her zaman zirvedir, şampiyonluklardır."