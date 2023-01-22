Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar ayağının tozuyla maça çıktı! Karşılaşmanın ardından şampiyonluk açıklaması...

Süper Lig'in 20. hafta Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Beşiktaş olurken, Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi Vincent Aboubakar 70. dakikada oyuna dahil olurken, bir kez daha Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıktı.
Karşılaşmanın ardından ilk açıklamasında bulunan Aboubakar, şampiyonluk açıklamasında bulundu.
"Öncelikle başkanımıza, menajerime, hocamıza, takım arkadaşlarıma, taraftarlarıma teşekkür ediyorum 3. defa gelmemi sağladıkları için. Beşiktaş'a gelmek gururdur. Şampiyonluk için oynamak benim için çok önemli. Beşiktaş'a döndüğüm için çok mutluyum!"
"Beşiktaş benim için her zaman bir seçenek. Buradaki herkesi tanıyorum. Beşiktaş benim ailem. Yapacak çok işimiz var. Ben buraya katkı sağlamaya geldim. Takımda kazanma ruhu var. Devam edeceğiz kazanmaya. Zor bir lig. Beşiktaş'ın hak ettiği yer her zaman zirvedir, şampiyonluklardır."
"İnanacağız ve çalışacağız. Böylece her şey mümkün."