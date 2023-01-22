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Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar ayağının tozuyla maça çıktı! Karşılaşmanın ardından şampiyonluk açıklaması...

22.01.2023 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de 20. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 20. hafta mücadelesinde Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarırken, Siyah-Beyazlılar'a geri dönen Aboubakar da ilk maçına çıktı. Karşılaşmanın ardından konuşan Kamerunlu golcü şampiyonluk açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 20. hafta Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Beşiktaş olurken, Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi Vincent Aboubakar 70. dakikada oyuna dahil olurken, bir kez daha Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıktı.

Karşılaşmanın ardından ilk açıklamasında bulunan Aboubakar, şampiyonluk açıklamasında bulundu.

İŞTE ABOUBAKAR'IN O AÇIKLAMALARI

"ÇOK MUTLUYUM"

"ÇOK MUTLUYUM"

"Öncelikle başkanımıza, menajerime, hocamıza, takım arkadaşlarıma, taraftarlarıma teşekkür ediyorum 3. defa gelmemi sağladıkları için. Beşiktaş'a gelmek gururdur. Şampiyonluk için oynamak benim için çok önemli. Beşiktaş'a döndüğüm için çok mutluyum!"

"BEŞİKTAŞ'IN YERİ ZİRVEDİR"

"BEŞİKTAŞ'IN YERİ ZİRVEDİR"

"Beşiktaş benim için her zaman bir seçenek. Buradaki herkesi tanıyorum. Beşiktaş benim ailem. Yapacak çok işimiz var. Ben buraya katkı sağlamaya geldim. Takımda kazanma ruhu var. Devam edeceğiz kazanmaya. Zor bir lig. Beşiktaş'ın hak ettiği yer her zaman zirvedir, şampiyonluklardır."

ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT

ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT

"İnanacağız ve çalışacağız. Böylece her şey mümkün."

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