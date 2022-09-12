Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, geçen hafta oynadıkları MKE Ankaragücü maçı kadrosuna göre tek değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı teknik adam sakatlığı bulunan Dele Alli'nin yokluğunda Berkay Vardar'a görev verdi.
Kaleci Ersin Destanoğlu'nu bu hafta da yedek bırakan Ismael, kaleyi Emre Bilgin'e teslim etti. Savunmayı Valentin Rosier, Necip Uysal, Romain Saiss ve Arthur Masuaku'dan oluşturan Ismael, orta sahanın merkezinde Berkay Vardar ve Salih Uçan'ı görevlendirdi.
Hücum hattının sağında Jackson Muleka'ya forma veren deneyimli teknik adam, forvet arkasında Gedson Fernandes'e, sol tarafta Georges-Kevin N'Koudou'ya forma verdi. Siyah-beyazlı takımın ileri uçtaki ismi ise Wout Weghorst oldu.
- Yeni transferler yedek soyundu
Beşiktaş'ın transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Nathan Redmond, Tayfur Bingöl ve Tayyip Talha Sanuç, yedek kulübesinde yer aldılar.
- Beşiktaş'ta 5 eksik
Siyah-beyazlı takım, Medipol Başakşehir karşılaşmasına 5 eksikle çıktı.
Kırmızı kart cezalısı olan Josef de Souza'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Atiba Hutchinson, Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Welinton Souza, Vodafone Arena'daki mücadelede takımını yalnız bıraktı.
- Beşiktaşlı taraftarlardan Josef'e maskeli destek
MKE Ankaragücü maçında yaşanan olaylar sonrasında kırmızı kart gören Josef de Souza'ya siyah-beyazlı taraftarlar destek gösterdi.
Bazı taraftarların maçı izlemek için stada gelen Brezilyalı oyuncu için hazırlanan maskeleri taktığı görülürken, Dele Alli de aynı maskeyi takarak takım arkadaşına destek oldu.
Pazartesi günü erken saatlerde olmasına rağmen siyah-beyazlı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmayı yaklaşık 35 bin kişi takip ederken, Medipol Başakşehir taraftarları da kendilerine ayrılan yerde maçı izledi.
- Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Dele Alli'nin yokluğunda Berkay Vardar görev aldı
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