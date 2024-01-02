SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Rıza Çalımbay'ın ardından yeni hocasını neredeyse belirledi! Hollandalılar o ismi açıkladı, işte sözleşme şartları

Beşiktaş Rıza Çalımbay'ın ardından yeni hocasını neredeyse belirledi! Hollandalılar o ismi açıkladı, işte sözleşme şartları

02.01.2024 20:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları sürerken birçok isim de gündeme gelmeye devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'da son olarak Hollanda basınından bir isim ortaya atılırken, bu aday için 'kesin gözüyle bakılıyor' denildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları sürerken, Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'un başına geçmesi camiada şaşkınlık yaratırken, yabancı hocaya yönelmişti.

Hollanda basınında çıkan haberde Beşiktaş'ın yeni hocası duyurulurken, Siyah-Beyazlılar'ın son olarak Rangers'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmaya yakın olduğu açıklandı.

Canlı Skor

'KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR' 

'KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR' 

Haberde detay olarak; "Van Bronckhorst ve Beşiktaş arasındaki anlaşma sürpriz oldu. Türkler zor bir sezon geçiriyor ve Fortuna Sittard'dan ayrıldıktan sonra ilk antrenörlük işinde çalışan Burak Yılmaz'a Kasım ayında veda etti. Geçici antrenör Rıza Çalımbay'ın yerine Van Bronckhorst'un getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor." ifadelerine yer verildi.

ANLAŞMA 1,5 YILLIK 

ANLAŞMA 1,5 YILLIK 

Hollandalı teknik adam Bronckhorst ile Beşiktaş'ın 1,5 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.

RIDVAN YILMAZ DESTEĞİ 

RIDVAN YILMAZ DESTEĞİ 

Beşiktaş Kulübü kısa süre önce Rıdvan Yılmaz ile konuşup Van Bronckhorst hakkında bilgi aldı. Rıdvan, Glasgow’da Van Bronckhorst ile çalışmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör son dakika beşiktaş aday hollandalı
En Çok Okunan Haberler
Sıfır kilometre araç aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Sıfır kilometre araç aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye çıktı? ‘Yılbaşı Özel Çekilişi’ ile ilgili açıklama geldi!

Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye çıktı? ‘Yılbaşı Özel Çekilişi’ ile ilgili açıklama geldi!

TFF'den Süper Kupa açıklaması!

TFF'den Süper Kupa açıklaması!

Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Fatih Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisini transfer ediyor

Fatih Terim, Galatasaray'dan eski öğrencisini transfer ediyor

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması geldi

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.