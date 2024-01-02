Beşiktaş Rıza Çalımbay'ın ardından yeni hocasını neredeyse belirledi! Hollandalılar o ismi açıkladı, işte sözleşme şartları

'KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR'

Haberde detay olarak; "Van Bronckhorst ve Beşiktaş arasındaki anlaşma sürpriz oldu. Türkler zor bir sezon geçiriyor ve Fortuna Sittard'dan ayrıldıktan sonra ilk antrenörlük işinde çalışan Burak Yılmaz'a Kasım ayında veda etti. Geçici antrenör Rıza Çalımbay'ın yerine Van Bronckhorst'un getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor." ifadelerine yer verildi.