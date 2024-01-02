Beşiktaş Rıza Çalımbay'ın ardından yeni hocasını neredeyse belirledi! Hollandalılar o ismi açıkladı, işte sözleşme şartları

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları sürerken, Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'un başına geçmesi camiada şaşkınlık yaratırken, yabancı hocaya yönelmişti.
Hollanda basınında çıkan haberde Beşiktaş'ın yeni hocası duyurulurken, Siyah-Beyazlılar'ın son olarak Rangers'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile anlaşmaya yakın olduğu açıklandı.
Haberde detay olarak; "Van Bronckhorst ve Beşiktaş arasındaki anlaşma sürpriz oldu. Türkler zor bir sezon geçiriyor ve Fortuna Sittard'dan ayrıldıktan sonra ilk antrenörlük işinde çalışan Burak Yılmaz'a Kasım ayında veda etti. Geçici antrenör Rıza Çalımbay'ın yerine Van Bronckhorst'un getirilmesine kesin gözüyle bakılıyor." ifadelerine yer verildi.
Hollandalı teknik adam Bronckhorst ile Beşiktaş'ın 1,5 yıllık anlaşma sağladığı ifade edildi.
Beşiktaş Kulübü kısa süre önce Rıdvan Yılmaz ile konuşup Van Bronckhorst hakkında bilgi aldı. Rıdvan, Glasgow’da Van Bronckhorst ile çalışmıştı.