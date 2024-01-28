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Beşiktaş Sivasspor karşısında 6. dakikada geriye düştü, taraftar Ersin Destanoğlu'nun topa tuttu! "Daha fazla dayanamıyorum"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2024 16:31 | Son Güncelleme:
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Sahasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, mücadelenin 6. dakikasında rakibi karşısında geriye düşerken kaleci Ersin Destanoğlu yediği bu gol sonrası sosyal medyada taraftardan yoğun tepki aldı. İşte detaylar...

Ersin Destanoğlu

Ersin Destanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 6. dakikasında rakibi karşısında Rey Manaj'ın golüyle 1-0 öne geçerken, kaleci Ersin yediği gol sonrası taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

ERSİN'DEN BÜYÜK HATA

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Omar Colley'e baskı yapan Manaj topu kaptı ve Beşiktaş ceza sahasına hareketlendi. Manaj ceza sahasından şutunu çekti ve Zaynutdinov'a çarparak yön değiştirdi. Topa hamle yapan Ersin meşin yuvarlağa hakim olamadı ve Sivasspor 1-0 öne geçti.

Taraftarlar Ersin Destanoğlu'nu sosyal medyada adeta topa tuttu.

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