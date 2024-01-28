Beşiktaş Sivasspor karşısında 6. dakikada geriye düştü, taraftar Ersin Destanoğlu'nun topa tuttu! "Daha fazla dayanamıyorum"

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 6. dakikasında rakibi karşısında Rey Manaj'ın golüyle 1-0 öne geçerken, kaleci Ersin yediği gol sonrası taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

ERSİN'DEN BÜYÜK HATA

Omar Colley'e baskı yapan Manaj topu kaptı ve Beşiktaş ceza sahasına hareketlendi. Manaj ceza sahasından şutunu çekti ve Zaynutdinov'a çarparak yön değiştirdi. Topa hamle yapan Ersin meşin yuvarlağa hakim olamadı ve Sivasspor 1-0 öne geçti.

Taraftarlar Ersin Destanoğlu'nu sosyal medyada adeta topa tuttu.

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