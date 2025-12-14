Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Bu akşam sözleşmesini feshedin"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında gol düellosu şeklinde geçen ve 3-3 sona eren Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin faturası David Jurasek'e kesildi. Siyah-beyazlılar, Papara Park'ta 3 puanı avuçlarının içine almışken yapılan bireysel hata, gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

80. DAKİKA: MAÇIN KIRILMA ANI

Karşılaşmada dakikalar 80'i gösterirken ve Beşiktaş 3-2 öndeyken siyah-beyazlılar hızlı bir kontra atak fırsatı yakaladı. Sol kanattan bindiren Çekyalı oyuncu David Jurasek, kaleciyle karşı karşıya kaldı.

Yan tarafında Tammy Abraham bomboş durumda ve kale boşken, Jurasek pas vermek yerine şut çekmeyi tercih etti. Ancak vuruşu son derece kötüydü ve top çerçeveyi bulmayarak auta gitti.

"ATAMAYANA ATARLAR" KURALI İŞLEDİ

Jurasek'in bu tercihi pahalıya patladı. Bu pozisyondan sadece birkaç dakika sonra Trabzonspor'un beraberlik golü geldi ve mücadele 3-3 sona erdi. Futbolun yazılı olmayan kuralı "atamayana atarlar" bir kez daha gerçek oldu.

TARAFTARDAN BÜYÜK ÖFKE: "NEDEN PAS VERMEDİN?"

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada David Jurasek'e ateş püskürdü. Özellikle Abraham'ın o pozisyondaki isyanı ve Jurasek'in bencilliği eleştiri oklarının hedefi oldu. Taraftarlar, "O pası atsan maç 4-2 olacak ve bitecekti" , "sözleşmesini feshedin" gibi yorumlarda bulundu.