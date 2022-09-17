Beşiktaş'ta Valentin Rosier oyundan alınınca çok sinirlendi! Formayı çıkardı, soyunma odasına gitti...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 2-1 önde kapatan siyah - beyazlılar, ikinci yarıya adeta sakatlıklarla başladı.

N'KOUDOU, İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, ikinci yarıda sahada yer almadı ve Nathan Redmond oyuna dahil oldu.

TAYYİP TALHA SAKATLANDI

Öte yandan 50. dakikada Tayyip Talha Sanuç, baş dönmesi nedeniyle kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlileri sahaya çağrıldı. Sanuç'un tedavisinin ardından değişiklik istendi ve Welinton oyuna girdi.

ROSIER ÇOK SİNİRLENDİ

Aynı dakikada herhangi bir sakatlığı bulunmayan Valentin Rosier'in de forma numarası değişiklik tabelasında gözüktü. Fransız sağ bek, bu kararı beğenmedi ve yerini Tayfur Bingöl'e bıraktıktan sonra formasını çıkartarak direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.