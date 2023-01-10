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Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Wout Weghorst sonrası herkes bu haberi bekliyordu! Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a mesaj var...

10.01.2023 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta beklenen Weghorst ayrılığı an meselesiyken, golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş rotasını eski oyuncusu Vincent Aboubakar'a çevirmişti. Siyah-Beyazlı ekip Kamerunlu golcü için ilk somut adımı atarken, Kamerunlu oyuncudan da bu ilgiye yanıt gecikmedi. İşte detaylar...

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada topladığı 29 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta ara transfer hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'da geçtiğimiz gün oynanan Kasımpaşa maçında takımının ikinci golünü kaydeden Hollandalı yıldızın attığı golden sonra yaptığı sevinç, taraftarları önce sevindirirken sonra ise endişelendirdi.

Weghorst; golünün ardından Beşiktaş armasını öptü, kalp yaptı ve taraftarlara el sallayarak veda edercesine bir jestte bulunmuştu. Konuyla alakalı gelen peşpeşe açıklamaların ardından Hollandalı golcünün ayrılığına kesin olarak bakılırken, golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, daha önce de Siyah-Beyazlı formayı giymiş olan ve taraftarın sevgilisi olan Vincent Aboubakar'ı gündemine alırken, Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sonrası Kamerunlu oyuncunun Arap ekibine veda etmesi bekleniyordu.

Tüm bunlar yaşanırken, Beşiktaş'tan Aboubakar için ilk somut adım geldi. A Spor'un haberine göre, Beşiktaş, Vincent Aboubakar'a 2.5 sene kontrat 2.5M € yıllık ücret sözlü teklifte bulundu.

ABOUBAKAR'DAN YANIT GELDİ 

ABOUBAKAR'DAN YANIT GELDİ 

Aboubakar teklife sıcak baktığını Beşiktaş yönetimine iletti. Al-Nassr'la sözleşme fesihten sonra Aboubakar ve Beşiktaş resmi boyuta geçecek.

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