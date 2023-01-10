Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Wout Weghorst sonrası herkes bu haberi bekliyordu! Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a mesaj var...

Weghorst; golünün ardından Beşiktaş armasını öptü, kalp yaptı ve taraftarlara el sallayarak veda edercesine bir jestte bulunmuştu. Konuyla alakalı gelen peşpeşe açıklamaların ardından Hollandalı golcünün ayrılığına kesin olarak bakılırken, golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, daha önce de Siyah-Beyazlı formayı giymiş olan ve taraftarın sevgilisi olan Vincent Aboubakar'ı gündemine alırken, Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi sonrası Kamerunlu oyuncunun Arap ekibine veda etmesi bekleniyordu.