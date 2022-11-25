Beşiktaş'tan Cristiano Ronaldo açıklaması! Şenol Güneş canlı yayında itiraf etti

"TAKIMDA TAKTİK ANLAMDA DEĞİŞİKLİKLER OLACAKTIR"

Dünya Kupası'nın sezon içerisinde olmasına değinen Güneş, "İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. Sadece futbol takımları için değil taraftarlar için de geçerli. Tatil dönemiyle iş döneminin maç izleme oranı aynı değildir. Yaz tatili geldiğinde şampiyonalar olur ve farklı bir hazırlık yapılır. Şu anda ne kadar taraftar oluyor onu bilemem. FIFA, UEFA, TFF bir karar alırsa uymak zorundayız. Duruma göre davranmak zorundayız. Devre arasında değiliz ama devre arası gibi bir dönem geçiriyor. Gereksiz yükleme ile onları yıpratmak istemiyoruz. Kuvvet, uzun zamanda yerine koyulabiliyor. Kuvvet ve dayanıklılık altyapısını oluşturursak, önemli olan budur. Her milli oyuncu için geçerli olacak bir durum var, kendi takımlarında döndüklerinde nasıl bir durumda olacaklar? Bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Takımda taktik anlamda değişiklikler olacaktır. Topa sahip olan, hücumu kendi oyunuyla oynayan, rakibi kovalayan değil, rakibin kovaladığı bir oyun istiyoruz. Brezilya gibi tekniği olan, yaratıcılığı olan, pres ve baskıyla rakibi boğan bir oyun istiyorum. Onlar gibi mükemmel olamasak da onlar gibi olmaya çalışmak ve onlara yakın olmak bize bir adım attırır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.