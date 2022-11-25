Beşiktaş'tan Cristiano Ronaldo açıklaması! Şenol Güneş canlı yayında itiraf etti

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manchester United'tan ayrılan Ronaldo hakkında sorulan soruyu cevaplayan Şenol Güneş, net ifadeler kullandı.
"Dele Alli'ye Quaresma'yı örnek gösterdim. O yaşta öyle çalışması herkese örnektir. Egolu görünmesine rağmen hep mütevazidir. Büyük katkılar yaptı. Geriye dönüşü oyuncu olarak mümkün değil ama antrenör olarak dönmesi kulüp kararıdır. Ben bırakınca gelirse sevinirim. Çünkü, çok zekası ve yeteneği vardır. Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız, yok alamayız. Onu söyleyeyim."
Dünya Kupası'nın sezon içerisinde olmasına değinen Güneş, "İlk defa böyle bir durumla karşı karşıya kalındı. Sadece futbol takımları için değil taraftarlar için de geçerli. Tatil dönemiyle iş döneminin maç izleme oranı aynı değildir. Yaz tatili geldiğinde şampiyonalar olur ve farklı bir hazırlık yapılır. Şu anda ne kadar taraftar oluyor onu bilemem. FIFA, UEFA, TFF bir karar alırsa uymak zorundayız. Duruma göre davranmak zorundayız. Devre arasında değiliz ama devre arası gibi bir dönem geçiriyor. Gereksiz yükleme ile onları yıpratmak istemiyoruz. Kuvvet, uzun zamanda yerine koyulabiliyor. Kuvvet ve dayanıklılık altyapısını oluşturursak, önemli olan budur. Her milli oyuncu için geçerli olacak bir durum var, kendi takımlarında döndüklerinde nasıl bir durumda olacaklar? Bunu hiçbirimiz bilemeyiz. Takımda taktik anlamda değişiklikler olacaktır. Topa sahip olan, hücumu kendi oyunuyla oynayan, rakibi kovalayan değil, rakibin kovaladığı bir oyun istiyoruz. Brezilya gibi tekniği olan, yaratıcılığı olan, pres ve baskıyla rakibi boğan bir oyun istiyorum. Onlar gibi mükemmel olamasak da onlar gibi olmaya çalışmak ve onlara yakın olmak bize bir adım attırır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Oyuncuların yetenekleri kadar verimliliklerinin de önemli olduğunu dile getiren Güneş, "Bunları etkileyen çok faktörler vardır. Bugün yüzde yüz eksik olarak görmüyorum. Weghorst ve Gomez aynı oyuncular değiller. Weghorst'ta şunu görüyorum; kazanma hırsı olan, yeteneğini sonuna kadar kullanma isteği olan bir oyuncu. Dele Alli, Gomez'le kıyaslanabilir. O da kendi futbol hayatında dibe vurmuşken, çıkış yapabilir. Sen bana bir adım at, ben sana üç adım atacağım dedim ona da. Gomez ilk geldiğinde o hırsla ve arzuyla çalışmayı düşünmeseydi, çıkış yakalayamazdı ve milli takıma gidemezdi. Dele Alli çok daha genç. Çalışmayla çok gelişeceğini düşünüyorum. İyi olan isimler var, kötü olan isimler var. Bazen en pahalı aldığınız oyuncu, size en verimsiz olabiliyor. Buradan bir takım çıkartmak istiyoruz. Takım iyi sonuç alsın ve büyüsün diye buradayım. Oyuncular buradaysa, aynı duyguyu ve düşünceyi paylaşacağız. Taşımazlarsa yolları ayırırız" şeklinde konuştu.
Rosier'in bir dalgalanma geçirdiğini kaydeden deneyimli çalıştırıcı, "Elimizde Rosier gibi bir oyuncu varken oyuncu almayı doğru bulmam normalde. Bu takımın direkt oyuncusu, öyle olduğu için buraya transfer edildi. Şu anda bir dalgalanma geçiriyor. Dün Öğretmenler Günü ile ilgili yaptığımız toplantıda da söyledim. Çok zeki öğrenciler vardır ama yaramazdırlar. Onu da buna benzetiyorum. Zekası, oyun yeteneği iyi. Kendisi kaçmazsa, yakalayabilirsek iyi. Gelmezse başka yere gider, onu bilemeyiz. Onur Bulut'la ilgili şunu söyleyeyim, başarılı bir oyuncu, burada olmasını isterim. Onur çok değerli ve Türkiye'nin en iyi beklerinden birisi" dedi.
Teknik direktör Valerien Ismael dönemindeki antrenman modeli nedeniyle oyuncuların sakatlandığı hakkında çıkan haberlere yönelik konuşan Güneş, şu ifadeleri kullandı:
"Antrenmandan kaynaklanan sakatlığı çok söylüyorlar. Hoca üzerinden gidilmesini doğru bulmuyorum. Her hoca antrenman yaptırır. Bizim bazı oyuncularımız geç alındı veya takımlarında oynamadığı için alındı. Fazla oynamayan oyuncuyu aldığınız zaman, farklı sebeplerden dolayı sakatlıklar olabilir. Sahaya çıkan oyuncuda yüzde yüz görmek isterim. Doktor sağlığı için tedavi eder, fikir verir, son kararı oyuncu verir."
Sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Rachid Ghezzal ile ilgili görüş bildiren Güneş, "Ghezzal iyi bir oyuncu ve iyi bir karakter. Böyle oyuncularımız var. Bunların sayısını artırabilirsek kendi içimizde yaparız. Ghezzal olmadığına göre bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Doktorlar, ocak sonu veya şubat başı takıma katılacağını söylediler. Ne kadar verim vereceğini sahaya indiği zaman göreceğiz. Ghezzal çok katkı yaptı ama gol atma anlamında Beşiktaş sorun yaşamadı. Gol attığı zaman çok gol yedi. Önce bunu çözmek istiyoruz. En çok baskı yapan ve baskıda en çok başarılı olanlar bizimkiler. Gol yiyoruz, pas kaybında, top kaybında gol yiyoruz. Bu kadar kolay gol yiyen bir büyük takım olmaz, olmamalı. Kenardan gelen ortalarda da, alandan adama geçişte de sıkıntı var. Tüm bunlar değişecek. Çok gol yiyen bir takımın başarı kazanması mümkün değil. Gol atmakta sorunumuz yok. Ghezzal'ın bir an önce dönmesini isterim ama elimizdeki oyuncuların da ellerinden geleni yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.