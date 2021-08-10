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Beşiktaş'tan forvete Batshuayi sürprizi

10.08.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, forvet transferinde rotayı Batshuayi'ye çevirdi. Siyah beyazlılar yıldız futbolcunun transferi için Chelsea kulübüyle temaslara başladı.

Beşiktaş forvet transferinde Batsuahi için harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş'ın listesinde Diego Costa ve Luuk de Jong hala olmakla birlikte, yüksek mali talepleri nedeniyle bu isimlerden Diego Costa transferinden vazgeçilme ihtimali bulunuyor.

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Chelsea'nin Crystal Palace'a kiralık olarak verdiği Batshuayi kariyerinde daha önce Valencia, Dortmund ve Marsilya takımlarının da formasını giydi. Beşiktaş kulübünün Chelsea ile bu transfer için temaslara başladığı kaydedildi.

BATSHUAYI'NİN KARİYERİ

Batshuayi kariyerinde Premier Lig'de 77 maçta 15 gol attı ve 5 aist yaptı. Belçika'da Standard Liege forması giydiği dönemde ise ligde 71 maçta 31 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Fransa Lig 1'de ise 62 maçta 26 gol attı ve 9 asist yaptı.

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Universitatea Craiova --> Galatasaray

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AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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