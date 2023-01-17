SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş taraftarı Aboubakar'ı dört gözle bekliyor! Kamerunlu golcü o maçta sahada olacak... İşte maaşı!

Beşiktaş taraftarı Aboubakar'ı dört gözle bekliyor! Kamerunlu golcü o maçta sahada olacak... İşte maaşı!

17.01.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in geride kalan 19 haftasında topladığı 32 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırmış durumda. Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeki ilk isim ise daha önce de 2 sezon Beşiktaş forması giymiş olan Vincent Aboubakar. Kamerunlu golcü için tüm imkanları seferber eden yönetim somut adımları da attı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, birçok isimle temas halinde olan Siyah-Beyazlılar'da gündem Aboubakar. Daha önce Beşiktaş'ta 2 sezon görev yapan ve ikisinde de Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Kamerunlu golcü için girişimler hızlanmış durumda

Al Nassr’dan resmen ayrılması sonrasında üçüncü Aboubakar dönemini merakla bekleyen Siyah-Beyazlı taraftarların Aboubakar'dan beklentisi büyük.

MAAŞI BELLİ OLDU

MAAŞI BELLİ OLDU

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’la sözleşme fesih konusunda anlaşan Aboubakar, son prosedürlerin tamamlanması sonrasında 2 milyon 250 bin euroyu alıp ayrılacak. Yıldız isim, sonrasında Beşiktaş’la 2,5 artı 1 yıllık olmak üzere seneliği 2.5 milyon euroya imza atacak. Tecrübeli futbolcu, yarım dönem için ise 1,5 milyon euro kazanacak.

O MAÇTA KADRODA

O MAÇTA KADRODA

Aboubakar’ın bu hafta içerisinde İstanbul’da olması ve pazar günkü Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.

"GELMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

"GELMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Vincent Aboubakar için Konyaspor karşılaşması sonrasında şu açıklamada bulunmuştu: “Aboubakar transferi, sadece oyuncuya bağlı değil. Kulübü ile arasındaki konulara çözmeye çalışıyor. Al Nassr’da Cristiano Ronaldo’nun lisans süreci 22 Ocak’ta resmiyet kazanacağı için süreç uzadı. Her türlü temasları kurduk. Gelmesi için her şeyi yapıyoruz. Gelecek” demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika aboubakar beşiktaş Süper Lig sezon beşiktaş, süper li

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı

Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

Galatasaray ile anlaşması iptal olan yıldız oyuncunun son halini görenler şoke oldu

Konyaspor'da Arda Turan sesleri! Anlaşma sağlandı... İşte yeni hoca

Konyaspor'da Arda Turan sesleri! Anlaşma sağlandı... İşte yeni hoca

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!

Sevgilisinden 'Messi' itirafı! "Sarhoş geldi ve..."

Sevgilisinden 'Messi' itirafı! "Sarhoş geldi ve..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Niçin kış aylarında da güneş koruyucu kullanmalıyız? Hiç merak ettiniz mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.