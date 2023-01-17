Beşiktaş taraftarı Aboubakar'ı dört gözle bekliyor! Kamerunlu golcü o maçta sahada olacak... İşte maaşı!

"GELMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Vincent Aboubakar için Konyaspor karşılaşması sonrasında şu açıklamada bulunmuştu: “Aboubakar transferi, sadece oyuncuya bağlı değil. Kulübü ile arasındaki konulara çözmeye çalışıyor. Al Nassr’da Cristiano Ronaldo’nun lisans süreci 22 Ocak’ta resmiyet kazanacağı için süreç uzadı. Her türlü temasları kurduk. Gelmesi için her şeyi yapıyoruz. Gelecek” demişti.