Beşiktaş taraftarı Aboubakar'ı dört gözle bekliyor! Kamerunlu golcü o maçta sahada olacak... İşte maaşı!

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, birçok isimle temas halinde olan Siyah-Beyazlılar'da gündem Aboubakar. Daha önce Beşiktaş'ta 2 sezon görev yapan ve ikisinde de Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Kamerunlu golcü için girişimler hızlanmış durumda
Al Nassr’dan resmen ayrılması sonrasında üçüncü Aboubakar dönemini merakla bekleyen Siyah-Beyazlı taraftarların Aboubakar'dan beklentisi büyük.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’la sözleşme fesih konusunda anlaşan Aboubakar, son prosedürlerin tamamlanması sonrasında 2 milyon 250 bin euroyu alıp ayrılacak. Yıldız isim, sonrasında Beşiktaş’la 2,5 artı 1 yıllık olmak üzere seneliği 2.5 milyon euroya imza atacak. Tecrübeli futbolcu, yarım dönem için ise 1,5 milyon euro kazanacak.
Aboubakar’ın bu hafta içerisinde İstanbul’da olması ve pazar günkü Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Vincent Aboubakar için Konyaspor karşılaşması sonrasında şu açıklamada bulunmuştu: “Aboubakar transferi, sadece oyuncuya bağlı değil. Kulübü ile arasındaki konulara çözmeye çalışıyor. Al Nassr’da Cristiano Ronaldo’nun lisans süreci 22 Ocak’ta resmiyet kazanacağı için süreç uzadı. Her türlü temasları kurduk. Gelmesi için her şeyi yapıyoruz. Gelecek” demişti.