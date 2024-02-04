Beşiktaş taraftarından Uğurcan Çakır'a yoğun tepki! Semih Kılıçsoy'un golünün ardından hakeme itiraz etmeye koşunca...

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un attığı harika golün ardından siyah-beyazlıların hedefinde Uğurcan Çakır yer aldı. Topun ağlara gitmesinin hemen ardından koşarak maçın hakemi Arda Kardeşler'in yanına gelen Uğurcan Çakır'a büyük tepki geldi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA YILDIZI BARIŞMADI

Beşiktaş maçlarında gösterdiği iyi performans nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Uğurcan Çakır'a maç öncesi de yoğun tepki vardı. Golün ardından maçın hakemine şiddetli itirazda bulunan Uğurcan Çakır şiddetin fitilini daha da ateşledi.

