Beşiktaş taraftarından Uğurcan Çakır'a yoğun tepki! Semih Kılıçsoy'un golünün ardından hakeme itiraz etmeye koşunca...

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un attığı harika golün ardından siyah-beyazlıların hedefinde Uğurcan Çakır yer aldı. Topun ağlara gitmesinin hemen ardından koşarak maçın hakemi Arda Kardeşler'in yanına gelen Uğurcan Çakır'a büyük tepki geldi.
Beşiktaş maçlarında gösterdiği iyi performans nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Uğurcan Çakır'a maç öncesi de yoğun tepki vardı. Golün ardından maçın hakemine şiddetli itirazda bulunan Uğurcan Çakır şiddetin fitilini daha da ateşledi.