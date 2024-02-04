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  4. Beşiktaş taraftarından Uğurcan Çakır'a yoğun tepki! Semih Kılıçsoy'un golünün ardından hakeme itiraz etmeye koşunca...

Beşiktaş taraftarından Uğurcan Çakır'a yoğun tepki! Semih Kılıçsoy'un golünün ardından hakeme itiraz etmeye koşunca...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.02.2024 19:57 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda ilk yarının sonlarına doğru gelen gol sonrası Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a yoğun tepki geldi. Atılan golden saniyeler sonra maçın hakemi Arda Kardeşler'e şiddetli itirazda bulunan Uğurcan Çakır'a tüm stadyum tepki gösterdi.

Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un attığı harika golün ardından siyah-beyazlıların hedefinde Uğurcan Çakır yer aldı. Topun ağlara gitmesinin hemen ardından koşarak maçın hakemi Arda Kardeşler'in yanına gelen Uğurcan Çakır'a büyük tepki geldi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARIYLA YILDIZI BARIŞMADI

Beşiktaş maçlarında gösterdiği iyi performans nedeniyle siyah-beyazlı taraftarlarla yıldızı bir türlü barışmayan Uğurcan Çakır'a maç öncesi de yoğun tepki vardı. Golün ardından maçın hakemine şiddetli itirazda bulunan Uğurcan Çakır şiddetin fitilini daha da ateşledi.

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