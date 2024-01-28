Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos Sivasspor mağlubiyeti isyan etti!

"MAÇA ÇOK KÖTÜ BAŞLADIK"

"Rakamlarda üstündük ama maça çok kötü başladık, gerçekten çok kötü başladık. 10-15 dakika gerçekten çok kötüydük. Sonrasında maça bir şekilde bağlandık. Rakibe de golü biz verdik. İkinci yarı gerçekten istediklerimizi sahaya yansıttık. Pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik. Oyuncularım şunu anlamalı, ilk dakikadan son dakikaya aynı seviyede olmalıyız. Böyle kötü başlayamayız. İkinci yarı daha iyiydik. Tabiri caizse endi kalemize attığımız golü çıkarmaya çalıştık. Rakibe top oynatmadık."