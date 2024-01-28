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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos Sivasspor mağlubiyeti isyan etti!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2024 19:39 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'de heyecan 23. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Sivasspor'a 1-0 mağlup olurken Siyah-Beyazlılar'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Siyah-Beyazlılar'da karşılaşma sonrası teknik direktör Fernando Santos yaptığı açıklamada maçın hakemine isyan ederken "Hakkımız yeniyor" ifadelerini kullandı.

İŞTE O SÖZLER...
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"MAÇA ÇOK KÖTÜ BAŞLADIK" 

"MAÇA ÇOK KÖTÜ BAŞLADIK" 

"Rakamlarda üstündük ama maça çok kötü başladık, gerçekten çok kötü başladık. 10-15 dakika gerçekten çok kötüydük. Sonrasında maça bir şekilde bağlandık. Rakibe de golü biz verdik. İkinci yarı gerçekten istediklerimizi sahaya yansıttık. Pozisyonlar bulduk, değerlendiremedik. Oyuncularım şunu anlamalı, ilk dakikadan son dakikaya aynı seviyede olmalıyız. Böyle kötü başlayamayız. İkinci yarı daha iyiydik. Tabiri caizse endi kalemize attığımız golü çıkarmaya çalıştık. Rakibe top oynatmadık."

HAKEM İÇİN TEPKİ! 

HAKEM İÇİN TEPKİ! 

"Geçen hafta Rashica'nın pozisyonu penaltıydı, hakem vermedi. Rakip Salih'e çarpıyor, net penaltı var. VAR'dan dönüyor. Daha dikkatli olmaları lazım. 2 hafta üst üste hakkımız yendi. Bu doğru değil."

"ÇOK İYİ SAVUNMA YAPTILAR" 

"ÇOK İYİ SAVUNMA YAPTILAR" 

"Sivas'ın hakkını yemeyelim. Çok iyi savunma yaptılar. Maçı kazandılar. Sivasspor, bizim hatalarımızı değerlendirdi ve kazandı. Biz iyi olmak, kendimize odaklanmak zorundayız. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Daha iyi olmak, gol yememek ve pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor. Beraber uğraşacağız. Yapmak zorundayız."

TRANSFER SÖZLERİ 

TRANSFER SÖZLERİ 

"Yönetime ve Samet Hoca'ya güveniyorum. İlla bir şeyler olacaktır. Trabzonspor maçına 1 hafta var. İyi hazırlanmak zorundayız. O maç çok önemli. İlk düdükten son düdüğe kadar oyun içinde kalmalıyız. Bu şekilde maça kötü başlamamalıyız. 1 haftamız var, bu süreci iyi değerlendireceğiz."

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