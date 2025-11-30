Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

"ÇOK BİLİYORSANIZ SİZ GELİN YAPIN!"

Mücadele hakkında açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın: "Hücum... Bakın, hücum varyasyonları... Diyorlar ki, Beşiktaş'ın hücum varyasyonları yokmuş. Gelin siz yapın çok biliyorsunuz. Hücumu oyuncuların kendileri yaparlar. Kenar varyasyonları zor şeyler değil, biliyorlar zaten. Bireysel yetenek öne çıkar. Topu Cengiz alınca, ben ne yapacağını Cengiz'e söyleyemem, oyuncunun bireysel yeteneğidir. Savunma organizasyonu daha önemlidir. Hücum varyasyonları yeteneğe bağlıdır, çalışıyoruz ama yetenek daha çok etki eder." dedi.