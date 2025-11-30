SPOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşılaşan Beşiktaş rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarırken Sergen Yalçın maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 ile geçen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yalçın kendileri için yapılan eleştirilere yanıt verirken çok ilginç ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER...
"ÇOK KOZ VERİYORDUK" 

Galibiyeti değerlendiren Sergen Yalçın, "Galibiyet çok önemliydi, onu söyleyeyim. Takımımız son haftalarda istatistik olarak çok ileri gidiyordu. Sonuçlar kötü olduğu için ön plana çıkmıyordu. Herkes kötü gitsin, eleştirelim, vuralım diye bekliyordu. Bu arkadaşlara çok koz veriyorduk konuşsunlar diye. Takım bugün iyi oynadı, mücadele iyiydi." dedi.

"ÜMRANİYE'DE ORTAM GÜZEL" 

Açıklamalarına devam eden deneyimli çalıştırıcı, "Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok geniş kadromuz yok. İdmanlar pozitif, Ümraniye'de ortam güzel, arkadaşlık ortamı güzelleşmeye başladı. Oyuncularımızın psikolojileri düzelmeye başladı. Oynanan oyunu skora yansıtamayınca oyuncularım etkilenebiliyor, sosyal medyayı takip ediyorlar. Elimizden geldiğince morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEN OYUNCU ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ" 

Transfer planları ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Yeni kurulan komitemiz de çok yardımcı oluyor. Oyuncu çalışmaları yapıyoruz. Avrupa'nın dört bir yerinde sürekli oyuncu seyrediliyor. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Basında yer alan haberler doğru değil. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz oyuncular değil. Zamanı gelince görüştüğümüz oyuncuları söyleriz." sözlerini sarf etti.

"ÇOK BİLİYORSANIZ SİZ GELİN YAPIN!" 

Mücadele hakkında açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın: "Hücum... Bakın, hücum varyasyonları... Diyorlar ki, Beşiktaş'ın hücum varyasyonları yokmuş. Gelin siz yapın çok biliyorsunuz. Hücumu oyuncuların kendileri yaparlar. Kenar varyasyonları zor şeyler değil, biliyorlar zaten. Bireysel yetenek öne çıkar. Topu Cengiz alınca, ben ne yapacağını Cengiz'e söyleyemem, oyuncunun bireysel yeteneğidir. Savunma organizasyonu daha önemlidir. Hücum varyasyonları yeteneğe bağlıdır, çalışıyoruz ama yetenek daha çok etki eder." dedi.

"ÇOK ACAYİP ŞEYLER DUYUYORUM" 

Açıklamalarını sürdüren Yalçın, "Takımla ilgili çok acayip şeyler duyuyorum, anlayamıyorum da. Ben bir iş yapıyorum, başarılı olurum ya da başarısız olurum. Başka şık yok burada." ifadelerini kullandı.

