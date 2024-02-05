Beşiktaş Trabzonspor derbisinin ardından usta isimden oynanan oyuna eleştiri: Kimse maçın patronu olamadı!

"GELECEĞİN EN BÜYÜK GOLCÜSÜ" (BİLAL MEŞE / MİLLİYET)

"Evet, Aboubakar yok, yok da, Kartal’ın Semih Kılıçsoy’u var, yetmez mi? Daha 18 yaşında, geleceğin bence en büyük yıldız adayı ve golcüsüdür Semih... Çakılı oynamıyor, kanat değiştiriyor, arıyor, deniyor, buldu mu affetmiyor. Örneğin 44’de karambolde topu önünde buldu, ilk yarının skorunu belirledi. Cenk Tosun kariyerine, golcülüğüne asla lafımız olmaz. O da boş durmuyor. Pozisyon bulamadı, ne var ki, en azından asist yapıyor. Dedik ya, Semih Kılıçsoy, maçın kahramanıdır, 62’de Cenk Tosun’un asistinde, neredeyse en az üç savunmacıyla boğuştu, aradan sıyrıldı, farkı ikiye çıkarırken, olası puan kaybına da set çekti, aman nazar değmesin."