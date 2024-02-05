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Beşiktaş Trabzonspor derbisinin ardından usta isimden oynanan oyuna eleştiri: Kimse maçın patronu olamadı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2024 08:29 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ederken mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesi dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Haftanın maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ederken mücadelede siyah-beyazlılar'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş'ın 2 golü de Semih Kılıçsoy'dan gelirken, genç yıldız derbiye adeta damgasını vurdu.

Mücadelenin ardından spor yazarları karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YORUMLAR...
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"MAÇIN PATRONU OLAMADI" (TURGAY DEMİR / FOTOMAÇ)

"MAÇIN PATRONU OLAMADI" (TURGAY DEMİR / FOTOMAÇ)

"Üçüncülük için çok önemli olan bu derbide kimse maçın patronu olamadı. Zaman zaman Beşiktaş, zaman zaman Trabzonspor daha çok topla oynadı ve daha etkili göründü. Beşiktaş'ın yakaladığı pozisyon sayısı çoktu, ikisini değerlendirdi. Trabzonspor da en az iki net pozisyondan yararlanamadı. Beşiktaş'ta Semih, Gedson, Rashica, Ghezzal oyuna kalite koyarken diğerleri de görevlerini yaptılar." 

"BEŞİKTAŞ İÇİN MORAL OLDU" (ERMAN TOROĞLU / FOTOMAÇ)

"BEŞİKTAŞ İÇİN MORAL OLDU" (ERMAN TOROĞLU / FOTOMAÇ)

"Biri ligin üçüncüsü, biri dördüncüsü ama açık ara alt kattalar. Yani tabiri caizse al birini vur diğerine. Koca 45 dakika öyle geçti. Ne zaman sahneye Semih çıktı, şahsi becerisiyle bir gol attı. Bakın organize bir şey yok. İkinci yarı Trabzonspor biraz can havliyle çıkıyor gözüktü ama vitaminsiz. Yine Semih, yine şahsi becerisi ve gücüyle ikinci golü yaptı. Maçtaki pozisyonlara bakın, çok kötü. Beşiktaş için moral oldu." 

"GELECEĞİN EN BÜYÜK GOLCÜSÜ" (BİLAL MEŞE / MİLLİYET)

"GELECEĞİN EN BÜYÜK GOLCÜSÜ" (BİLAL MEŞE / MİLLİYET)

"Evet, Aboubakar yok, yok da, Kartal’ın Semih Kılıçsoy’u var, yetmez mi? Daha 18 yaşında, geleceğin bence en büyük yıldız adayı ve golcüsüdür Semih... Çakılı oynamıyor, kanat değiştiriyor, arıyor, deniyor, buldu mu affetmiyor. Örneğin 44’de karambolde topu önünde buldu, ilk yarının skorunu belirledi. Cenk Tosun kariyerine, golcülüğüne asla lafımız olmaz. O da boş durmuyor. Pozisyon bulamadı, ne var ki, en azından asist yapıyor. Dedik ya, Semih Kılıçsoy, maçın kahramanıdır, 62’de Cenk Tosun’un asistinde, neredeyse en az üç savunmacıyla boğuştu, aradan sıyrıldı, farkı ikiye çıkarırken, olası puan kaybına da set çekti, aman nazar değmesin." 

"KIRILMA ANINDA SAHNEYE ÇIKTI (SİNAN VARDAR / FOTOMAÇ)

"KIRILMA ANINDA SAHNEYE ÇIKTI (SİNAN VARDAR / FOTOMAÇ)

"Maçın en önemli kırılma anında yine genç Semih sahneye çıktı. Ceza sahasının hemen dışında önünde bulduğu topa öyle güzel vurdu ki Kartal, Semih'in mükemmel golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya daha dengeli bir oyun ile başladı Beşiktaş. 62. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Semih, topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. Siyah beyazlılar bu golle rahat bir nefes aldı. Sonunda Beşiktaş, çok önemli olan bu kritik galibiyete ulaştı." 

"KANIT ORTADA" (ATTİLA GÖKÇE / MİLLİYET)

"KANIT ORTADA" (ATTİLA GÖKÇE / MİLLİYET)

"Sırası gelmişken günün golcüsü Semih Kılıçsoy’u da tanımlayalım. Hafta içinde Feyyaz Uçar’ın sözlerini yinelemeliyim: "Bu çocuk bizim zamanımızdaki gibi… Ancak hepimizden daha iyi!" Bu bir iltifat mı, iyi niyetli ve sıcak bir yaklaşım mı? Kendi adıma Feyyaz Uçar’ın net konuştuğuna inanırım. Kanıtı ortada. Bu maçta attığı gollerden ilkinde sol, ikincisinde sağ ayağını kullandı. Koştu, çalıştı, düştü, çabucak kalktı ve koşa koşa gollerini attı. Bu satırları heyecanla yazıyorum. Sorarsanız “Euro 2024 Almanya” derim."

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