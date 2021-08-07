Beşiktaş transfer haberleri! Kartal, İnter’in yıldızını getiriyor

Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik sağlayan Beşiktaş, bu sene de aynı başarısını sürdürerek şampiyon olmak istiyor. Kadrosuna yeni isimler transfer ederek daha da güçlenmek isteyen siyah-beyazlılar, son olarak İnter’de top koşturan isim için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ ORTA SAHAYA BİR YILDIZ DAHA GETİRİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre Beşiktaş’ın İnter’de top koşturan orta saha oyuncusu ile ilgilendiği ortaya çıktı. Salih Uçan, Mehmet Topal ve Alex Teixeira'dan sonra orta sahasına Radja Nainggolan’ı katmak isteyen siyah beyazlı ekip, menajerler aracılığıyla anlaştı.

İtalyan haber sitesi Calciomercato'da yer alan habere göre; Belçikalı yıldız ile Beşiktaş yönetimi, maaş ve imza parası konusunda el sıkıştı. Bu gelişme sonrası Radja Nainggolan'ın, İnter ile Beşiktaş arasında bonservis konusunda anlaşma sağlanmasını beklediği kaydedildi.

Radja Nainggolan'ın menajeri Beltrami'nin Beşiktaş'la görüşmelerini sürdürmesi için 3 Eylül'e kadar Hakan Korkmaz'a yetki verdiği de ayrıca yer aldı. Öte yandan Fcinter1908 haber sitesi de; Nainggolan'ın Cagliari ile görüşmelerde yaşadığı zorluklardan yararlanan Beşiktaş'ın, İnter'den ayrılmaya hazırlanan Belçikalı oyuncusu için çok daha ciddi şekilde devreye girdiğini duyurdu. Nainggolan'ın İstanbul'a somut bir şekilde gitmeye hazır olduğu ancak Beşiktaş'ın çıtayı yükseltmesi şartıyla bunu kabul edeceği ifade edildi.

KARTAL, GHEZZAL İÇİN KIRAN KIRANA PAZARLIK YAPIYOR Leicester City, Rachid Ghezzal için 4 milyon Euro istedi, Beşiktaş ise en fazla 2.5 milyon verebileceklirini söylemişti. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Ghezzal’i bonservisiyle almak isteyen, futbolcuyla el sıkışan Beşiktaş, görüşmelerini sıklaştırdı. Ghezzal de kulübüne rest çekerek “Başka kulübe gitmem” dedi.