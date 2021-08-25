SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Umut Meraş transferinde sona yaklaştı

Beşiktaş, Umut Meraş transferinde sona yaklaştı

25.08.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yabancı kuralı sebebiyle sol bek bölgesine yerli bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Umut Meraş'ın transferinde mutlu sona ulaştığı iddia edildi.

Sol bek için yerli bir futbolcu arayan Beşiktaş'ın, Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş'ın transferinde mutlu sona ulaştığı kaydedildi. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin paylaştığı bilgiye göre Beşiktaş, Umut Meraş transferini tamamladı.

AW336703_03

Geçtiğimiz hafta sonu Fabrice N'Sakala'nın Gaziantep maçında bayılmasının ardından çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, yaklaşık 1,3 milyon Euro bedelle Umut Meraş transferini bitirdi.

15 kez A Milli Takım forması giyen Umut Meraş, 2019-2020 sezonu başında Fransa'nın Le Havre takımına transfer olmuştu. Meraş'ın Transfermarkt değeri 2,2 milyon Euro.

SÜPER LİG'DE BİTEN TRANSFERLER

BURAK KAPACAK

BURAK KAPACAK
Bursaspor --> Fenerbahçe

EMİN ORTAKAYA

EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan paylaştı: Neredeydik, nereye geldik?

Erdoğan paylaştı: Neredeydik, nereye geldik?

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Mehmet Demirkol'dan flaş iddia!

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Yeni transfer İstanbul'a geldi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Gomis, Türkiye'ye geri dönüyor!

Gomis, Türkiye'ye geri dönüyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

Penaltı var mı? Antalyaspor'dan tepki

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ronaldo'dan flaş hamle!

Ronaldo'dan flaş hamle!

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Beşiktaşlı yıldız maçta fenalaştı

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.