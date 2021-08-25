Beşiktaş, Umut Meraş transferinde sona yaklaştı

Sol bek için yerli bir futbolcu arayan Beşiktaş'ın, Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş'ın transferinde mutlu sona ulaştığı kaydedildi. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin paylaştığı bilgiye göre Beşiktaş, Umut Meraş transferini tamamladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Fabrice N'Sakala'nın Gaziantep maçında bayılmasının ardından çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, yaklaşık 1,3 milyon Euro bedelle Umut Meraş transferini bitirdi.

15 kez A Milli Takım forması giyen Umut Meraş, 2019-2020 sezonu başında Fransa'nın Le Havre takımına transfer olmuştu. Meraş'ın Transfermarkt değeri 2,2 milyon Euro.