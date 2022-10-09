İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta kimliği öğrenilemeyen şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Levent metro durağı girişinde, kimliği öğrenilemeyen zanlılarca silahlı saldırı düzenlendi.
Motosikletli olduğu öğrenilen şüphelilerin silahlı saldırısı sonucu bir kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan şahıs, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sırasında çok sayıda kovan bulundu.
Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Beşiktaş'taki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
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