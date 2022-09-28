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Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel, 35 yıl sonra İDOB'dan emekli oldu

28.09.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karlıbel, sanat hayatının 35 yılını geçirdiği İstanbul Devlet Opera ve Balesine (İDOB) veda etti

İSTANBUL (AA) - Cemal Reşit Rey’in son öğrencilerinden besteci ve piyanist Aydın Karlıbel, "İDOB’da 35. Yıl Konseri" ile emekliye ayrıldı.

Sanat hayatının 35 yılını İstanbul Devlet Opera ve Balesinde (İDOB) geçiren Karlıbel, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Karlıbel, konserin sonunda yaptığı konuşmada, İDOB'a ilk kabul edildiği günü hatırladığını söyleyerek, "35 yıl gayet hızlı geçti. Çünkü çok çalışarak geçti. Fakat böyle kıymetli sanatçıların arasında ben feyz aldım. Önce rahmetli Cemal hocam, daha sonra Adnan Saygun ve diğer hocaların hepsi bana ışık tuttu. Türk operası var olsun. Sonsuza dek yaşasın. Sizler var oldukça opera olacak." dedi.

İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Ayşem Sunal Savaşkurt da sanatçının emeklisinin olmayacağını dile getirerek, "Aydın Karlıbel'in değerli bilgilerinden, hazinesinden her zaman yararlanacağız. Sizi her zaman davet edeceğiz. Bu sahnelerde her zaman beraber olacağız. Sanata ve müziğe adanmış ömrünüzün 35 yılını İDOB ile geçirdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konserde, Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet, Cemal Reşit Rey ve Aydın Karlıbel'in eserleri, çift piyanoda Aydın Karlıbel ve Olena Şenol tarafından yorumlandı. Çağrı Köktekin, Serkan Bodur, Ceren Şahin, Alper Göçeri, Bülent Külekçi ve Evren Ekşi de solist olarak konserde sahne aldı.

Konser sonras Ayşem Sunal Savaşkurt, Karlıbel'e plaket takdim etti.

İDOB'da 1986'da göreve başlayan sanatçı, korepetitör, konser piyanisti, koro ve orkestra şefi olarak görev aldı. Eserlerinde evrensel unsurlarla Türk estetiğinin özgün renklerini buluşturabilmeyi amaçlayan Karlıbel, opera, senfoni, oratoryo, piyano ve keman konçertoları, oda müziği eserleri ve marşları kaleme aldı.

- Aydın Karlıbel

İstanbul’da 1957'de doğan Karlıbel 4 yaşında piyano ve solfej çalışmalarına Şive Onat Ölmez ile başladı. Dokuz yaşında Cemal Reşit Rey'in öğrencisi oldu ve vefatına dek kendisiyle çok yönlü çalışmalarda bulundu.

Saint-Michel'in ardından devam ettiği Robert Kolejinden 1976'da mezun olan sanatçı, 1985'te Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Edebiyat ve Eğitim Fakültesini bitirdi.

Karlıbel, İngiltere Kraliyet Müzik Okulunda (LRSM) piyano bölümünden diplomasını aldığı 1986'da İDOB'a katıldı.

Sonraki yıllarda Wiener Meisterkurse ve Siena'da Chigiana Müzik Akademisinin kurslarına katıldı.

Eserleri Almanya'da Keturi Musikverlag tarafından basılırken, Almanya, İngiltere, Macaristan, Gürcistan, İtalya ve Güney Kore'de seslendirildi.

Karlıbel, Cemal Reşit Rey'in çok sayıda opera, kantat, senfonik, konsertan ve oda müziği eserini ortaya çıkardı, eksiklerini tamamlayıp restore etti, şef olarak yönetti, notalarını dijital ortama aktardı, marşlarını orkestre etti, piyano solo eserlerinin stüdyo kayıtlarını gerçekleştirdi.

Carl Czerny’nin Türk temalı virtüöz eserleri "Impromptu du Sultan Mahmoud Op.451" ve "Rondo National Turque Op.192"nin dünya prömiyeri icralarını ve kayıtlarını yaptı.

Liszt’in birçok eserinin Türkiye prömiyerinin yanı sıra "Franz Liszt’in Süvarileri", Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, "Aydın Gün'e Saygı" başlıklı piyano projelerini gerçekleştirdi.

Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel, 35 yıl sonra İDOB'dan emekli oldu

- Karlıbel, sanat hayatının 35 yılını geçirdiği İstanbul Devlet Opera ve Balesine (İDOB) veda etti

Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel, 35 yıl sonra İDOB'dan emekli oldu

Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel, 35 yıl sonra İDOB'dan emekli oldu

Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel, 35 yıl sonra İDOB'dan emekli oldu

Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel, 35 yıl sonra İDOB'dan emekli oldu

Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel, 35 yıl sonra İDOB'dan emekli oldu

Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel, 35 yıl sonra İDOB'dan emekli oldu

Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel, 35 yıl sonra İDOB'dan emekli oldu

Besteci ve piyanist Aydın Karlıbel, 35 yıl sonra İDOB'dan emekli oldu

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