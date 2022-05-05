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"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı

05.05.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç çarpması sonucu arka ayaklarını kullanamayan "Beyaz" adlı köpek, su borularından yapılan yürüteçle ayağa kalktı

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da arka ayaklarını kullanamayan "Beyaz" adlı köpek, veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı.

Araç çarpması sonucu yaralanan köpek yaklaşık 1 ay önce Görele Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirildi. Veteriner Ali Yaşar Meriç köpeğin yaralarını tedavi etti.

Köpeğin ayağa kalkmasını sağlamak için belediyeden temin ettiği su borularını pürmüzle birbirine monte eden Meriç, çeşitli malzemeler de kullanarak yürüteç yaptı. Meriç, rengi beyaz olduğu için "Beyaz" adıyla seslendiği köpeğin aparat sayesinde tekrar yürümesini sağladı.

Ali Yaşar Meriç, AA muhabirine, sahiplerinin bakılamayacağı düşüncesiyle Beyaz'ı hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine bıraktığını söyledi.

Köpeğin kazadan kaynaklı yaralarına dikiş attıklarını, bir ay boyunca ilaç tedavisi uyguladıklarını aktaran Meriç, "Bu hayvanı nasıl yürütebiliriz, ona nasıl yardımcı olabiliriz" diye düşünmeye başladıklarını anlattı.

Meriç, yürüteç için malzeme arayışına girdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bisikletlerin yan tekerlerinden yapabiliriz diye düşündük, yapabileceğimiz en iyi malzeme plastik su boruları. Belediyenin ilgili birimlerinden rica ettik, malzemeleri temin ettik. Köpeğin arka ayağını koyduğu yere yumuşak malzeme olarak cam fitili kullandık. Kayış, göğüs bağlama aparatıydı, bunları temin ettikten sonra birleştirdik. Mükemmel bir aparat olmadı ama en azından yürümesini sağladı."

Meriç, Beyaz'ın ilk geldiğindeki halinin kendisini üzdüğünü dile getirerek, "Hepimiz insanız, hepimizin vicdanı var. Nasıl onu biraz daha mutlu edebiliriz, yürütebiliriz düşüncesiyle bunu yaptık. En azından belli aralıklarla yürütebilirsek o da mutlu olur diye düşündük." diye konuştu.

- "Birden hızlı koşmaya başladı, yakalamak için biz de peşinden koştuk."

Köpeğin ilk yürüdüğünde heyecanlandığını gördüklerini kaydeden Meriç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk taktığımızda olduğu yerde bir durdu, anlamadı olayı. Çağırınca bir iki adım attı, ondan sona birden hızlı koşmaya başladı, yakalamak için biz de peşinden koştuk. Mutlu oldu, onu gördük. Onun adına sevindim, süründükçe yaralar oluşuyordu. Koşarak normal hayatındaki gibi koşup yürüyebilmesi bizleri mutlu etti."

- "Aile ortamı Beyaz'ı daha mutlu eder"

Veteriner Meriç, Beyaz'ın ev ortamında yaşamasının hayatının daha konforlu geçmesini sağlayacağını vurgulayarak, "Sonuçta biz ilgileniyoruz ama mesai saatleri dışında burada değiliz. Birçok hayvanımız var, sürekli ilgilenemiyoruz. Aparatını takıp uygun zamanlarda yürütüyorum. Ev ortamında olması çok daha iyi olur, o da çok mutlu olur. Aile ortamı Beyaz'ı daha mutlu eder." ifadelerini kullandı.

"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı

- Araç çarpması sonucu arka ayaklarını kullanamayan "Beyaz" adlı köpek, su borularından yapılan yürüteçle ayağa kalktı

"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı

"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı

"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı

"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı

"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı

"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı

"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı

"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı

"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı

"Beyaz", veterinerinin yaptığı aparatla yürümeye başladı

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