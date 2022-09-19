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Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangında 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

19.09.2022 05:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangında 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde plastik kasa ve palet üretim yapan iş yerinin deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. İş yerinin yanında bulunan 10 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yakuplu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan, plastik kasa ile palet ve kimyasal maddelerin depolandığı iş yerinin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam iş yerinden hala dumanlar yükseliyor.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi 14 saattir müdahalesi devam ediyor.

Yangın alanından çıkan yoğun duman nedeniyle, yanan fabrikanın yanında bulunan 10 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin su ve köpük ile yangına müdahalesi devam ediyor.

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangında 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangında 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangında 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangında 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangında 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangında 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangında 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangında 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangında 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangında 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangında 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangında 10 katlı bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı

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yangın İstanbul Beylikdüzü İtfaiye

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