Bikinili pozları sevgilisinin elinden! Şevval Şahin'in Instagram paylaşımlarına beğeni yağıyor!

Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle adından söz ettiren Şevval Şahin, hayatına dair anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.
SOSYAL MEDYADA EPEY AKTİF
Yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile bir dargın bir barışık olan Şevval Şahin, sosyal medya pozlarıyla gündemde.
Geçtiğimiz haftalarda Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldıktan sonra Kerem Kamışlı ile yemek yiyen Şahin, beklenmedik bir sürprizle karşılaşmıştı.
Eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral, restoranı basarak, Kerem Kamışlı'yı deniz atmış, magazin basını, bu olayı günlerce yazmıştı.
Şimdilerde mutlu bir birliktelik yaşayan Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral, Güney sahillerinde güneşin tadını çıkarıyorlar.
Bikinili pozlarıyla adından söz ettiren Şahin'in pozlarını, sevgilisi Marcus Aral çekiyor.
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