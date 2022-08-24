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Bilecik'te kaybolduktan sonra Sakarya'da bulunan çocuk, ailesiyle Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti

24.08.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te kaybolduktan sonra Sakarya'da bulunan çocuk, ailesiyle Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Kızılkaya'nın, dün evinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan ve ekiplerce 8 saat sonra Sakarya Büyükşehir Terminali'nde bulunan Efe Fedai Yıldırım'ı ailesiyle kabul ettiği belirtildi.

Vali Kızılkaya'nın, makamda gerçekleşen ziyarette, aileye geçmiş olsun dileğinde bulunarak küçük çocuğa oyuncak hediye ettiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Yıldırım'ın kaybolmasıyla endişelenseler de sağ salim bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

Bilecik'te kaybolduktan sonra Sakarya'da bulunan çocuk, ailesiyle Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti

Bilecik'te kaybolduktan sonra Sakarya'da bulunan çocuk, ailesiyle Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti

Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

Bilecik'te kaybolduktan 8 saat sonra Sakarya'da bulunan çocuğu yetkililer yalnız bırakmadı

Bilecik'te kaybolduktan sonra Sakarya'da bulunan çocuk, ailesiyle Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti

Bilecik'te kaybolduktan sonra Sakarya'da bulunan çocuk, ailesiyle Vali Kızılkaya'yı ziyaret etti

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Osmaneli kayıp çocuk ziyaret

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