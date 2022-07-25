YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

25.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mermer fabrikasından külçe altın, döviz, ziynet eşyası ve kıymetli evrakları çaldıkları iddia edilen zanlılardan 3'ü adliyeye sevk edildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde bir mermer fabrikasından külçe altın, döviz, ziynet eşyası ve kıymetli evrakları çaldıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçede faaliyet gösteren bir mermer fabrikasına giren 4 şüphelinin iş yerinde bulunan çelik kasa içinden 4 külçe altın, 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası, çeşitli döviz ve çekleri çaldıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ve Gasp Büro Amirliği ile Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bilecik, Sakarya, Bursa ve İstanbul'da geniş çaplı soruşturma yapıldı.

Ekipler, 4 kentin kara yolları üzerinde bulunan dinlenme tesislerine ait 250 noktadaki güvenlik kameralarına ait 5 bin 800 saatlik görüntüleri inceledi.

Çalışma sonucu polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin T.A, M.A, K.A. ve O.A. olduklarını tespit etti.

İstanbul'da polis ekiplerince iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bilecik ve İstanbul'daki polis ekiplerince yakalanan şüpheliler Söğüt'e getirildi. Şüphelilerden M.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan T.A, K.A. ve O.A'nın işlemleri sürüyor.

Fabrikanın avukatı Ağtürk Böke, adliye binası önünde gazetecilere, firmanın mevcut zararının temini ve tazmini için gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.

Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

- Mermer fabrikasından külçe altın, döviz, ziynet eşyası ve kıymetli evrakları çaldıkları iddia edilen zanlılardan 3'ü adliyeye sevk edildi

Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

Bilecik'te mermer fabrikasından hırsızlık yapan 4 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
çelik kasa

Bilecik Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:44
Öğle
13:12
İkindi
17:06
Akşam
20:29
Yatsı
22:07
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Kiraladığı arabadan garip bir koku aldı! Bulduğu şeye inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Bir kadını izleyip kendini tatmin etmeye başlayınca...

Bir kadını izleyip kendini tatmin etmeye başlayınca...

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.