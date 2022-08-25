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Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor

25.08.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin: - "Devletimiz büyüktür. En kısa zamanda tüm sıkıntılarınız giderilir. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın"

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde, Karasu Deresi'nde meydana gelen taşkının neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

Bölgede dün akşam saatlerinde etkisini gösteren gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle Karaköy'deki Karasu Deresi'nde oluşan taşkın hasara yol açtı.

Taşkının getirdiği çamurdan dolayı köy merkezindeki ana yolda bozulmalar meydana geldi. Altyapı ve köye girişi sağlayan köprüde zarar oluştu.

Pazaryeri Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, köy merkezinde biriken moloz ve çamur yığınlarını iş makineleri ile temizledi.

Köyde yaşanan elektrik kesintilerinin ardından OEDAŞ ekipleri, zarar gören elektrik direkleri ve kabloları onarmak için çalışma başlattı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Özel İdaresi ve AFAD'ın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla görüşen Tekin, geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Allah beterinden korusun. Yola ve mala gelen zararlar yerine gelir, önemli olan insanımıza bir şey olmamasıdır. Siz bizim için değerlisiniz. Devletimiz büyüktür. En kısa zamanda tüm sıkıntılarınız giderilir. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın." diye konuştu.

Köy Muhtarı Adem Açık, AA muhabirine, dün akşamki yağış nedeniyle köyün altyapısının zarar gördüğünü söyledi.

Taşkının şiddetinden 1 otomobil, 1 traktör, 2 traktör römorkunun etkilendiğini, çöp konteynerlerinin sürüklendiği aktaran Açık, "Verdiğimiz bilgi doğrultusunda köyümüze gelen Kaymakam Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Özel İdaresi birim müdürlerimiz ile birlikte saat 02.00'ye kadar iş makineleri ile çalışarak ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Yardımımıza koşan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor

- Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin: - "Devletimiz büyüktür. En kısa zamanda tüm sıkıntılarınız giderilir. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın"

Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor

Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor

Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor

Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor

Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor

Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor

Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor

Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor

Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor

Bilecik'te taşkının zarar verdiği köyde hasar tespit çalışması yapılıyor

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