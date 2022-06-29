Bilecik'te UMKE bölge tatbikatı yapıldı

2022 UMKE faaliyet planı kapsamında Bilecik UMKE'nin ev sahipliğinde düzenlenen kampta Eskişehir, Afyon ve Kütahya UMKE personelleri ile Eczacıbaşı Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri yer aldı.

- Bölgedeki 4 ilden 90 kişinin katıldığı tatbikatta deprem ve çoklu trafik kazası canlandırıldı

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