Bilecik'te UMKE bölge tatbikatı yapıldı

BİLECİK (AA) - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Afyon'da görev alan grupları, deprem ve çoklu trafik kazası tatbikatı düzenledi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda 28-30 Haziran'da gerçekleştirilen tatbikat kapsamında deprem ve toplu trafik kazası senaryoları canlandırıldı.
2022 UMKE faaliyet planı kapsamında Bilecik UMKE'nin ev sahipliğinde düzenlenen kampta Eskişehir, Afyon ve Kütahya UMKE personelleri ile Eczacıbaşı Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri yer aldı.
90 personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği çoklu trafik kazasında yaralanan 6 kişiye UMKE ekipleri müdahale etti.
- Bölgedeki 4 ilden 90 kişinin katıldığı tatbikatta deprem ve çoklu trafik kazası canlandırıldı
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