YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

Bilecik'te yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

04.10.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri ile ev kullanılamaz hale geldi.

Dereboğaz Mahallesi Bedri Bey Sokak'ta Mehmet Ali Uğuz'a ait oluk imalathanesinde başlayan yangın, yüzlerce kafes kuşu ve süs tavuğunun bulunduğu eve sıçradı.

Bunun üzerine olay yerine Pazaryeri ve Bozüyük ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ve AFAD görevlileri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yoğun çabaları sonucu alevleri kontrol altına aldı.

Onlarca süs tavuğu ve kuşun telef olduğu yangında, bazı kuş ve tavuklar, bir kedi ile köpek kurtarıldı.

Söz konusu ev ile iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bilecik'te yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

Bilecik'te yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

Bilecik'te yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

Bilecik'te yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

Bilecik'te yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

Bilecik'te yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

Bilecik'te yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

Bilecik'te yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

Bilecik'te yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

Bilecik'te yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

Bilecik'te yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

Bilecik'te yangın çıkan binadaki kafes kuşları ve süs tavukları telef oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İtfaiye kuş afad

Bilecik Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:29
Sabah
06:52
Öğle
12:54
İkindi
16:10
Akşam
18:46
Yatsı
20:04
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.