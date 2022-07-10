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Bilecik'teki sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

10.07.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'teki sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Tekeciler, Kümbet, Caferler, Esenköy, Sorguncukahiler ve Kükürt köylerinde etkili olan sağanak yerini bir süre sonra doluya bıraktı.

Dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda tarım arazisi ve meyve ağaçları zarar gördü.

Tekeciler köyünde derenin taşması sonucu bir köprü ulaşıma kapandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarım alanlarında oluşan hasarı tespit etmek için çalışma başlattı.

Bilecik'teki sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Bilecik'teki sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Bilecik'teki sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Bilecik'teki sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Bilecik'teki sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Bilecik'teki sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Bilecik'teki sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

Bilecik'teki sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik dolu hasar sağanak

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Sabah
05:33
Öğle
13:10
İkindi
17:08
Akşam
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