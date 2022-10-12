SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Bin pişman etti! Galatasaray'dan ayrılmıştı, Devler Ligi'ne damga vurdu

Bin pişman etti! Galatasaray'dan ayrılmıştı, Devler Ligi'ne damga vurdu

12.10.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'dan ayrılarak İspanyol ekiplerinden Sevilla'nın yolunu tutan Marcao'nun İspanya macerası pek de istediği gibi başlamazken, Sevilla'da yaşanan teknik direktör değişiminin ve sakatlığını atlatmasının ardından forma şansı bulan Brezilyalı savunmacı, Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Borussia Dortmund'a karşı oynanan mücadelede sahaya ilk 11'de çıkarken, performansıyla kendisine adeta hayran bıraktı. İşte detaylar...

Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı isimlerin yanında, kadrosundan ayrılan bazı isimlerle de ses getiren Galatasaray'da bu isimlerden biri de 12 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tutan Brezilyalı savunmacı Marcao olmuştu. Takımdan ayrılması bazı kesimlerce eleştirilen Marcao, Sarı-Kırmızılı kulüpte forma giydiği 4 yıl boyunca taraftarın sevgili haline gelirken, İspanya serüveni pek de istediği gibi başlamamıştı.

DEVLER LİGİ'NE DAMGA VURDU!

Brezilyalı oyuncunun Sevilla'nın kariyeri pek de istediği gibi başlamazken, İspanya macerasına sakatlıkla başlamış ve transfer olmasının ardından yaklaşık 3 ay boyunca formasından uzak kalmıştı. İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı, Sevilla'da yaşanan teknik direktör değişiminin ardından yeni hocası Jorge Sampaoli ile ilk 11'deki yerini alana Marcao, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu.

MÜTHİŞ PERFORMANS

0

Marcao'nun Sevilla ile çıktığı ikinci maç ise Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı olurken, 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede 25 yaşındaki stoper performansıyla kendisine adeta hayran bıraktı. Brezilyalı savunmacı, Borussia Dortmund'a karşı 3 top kapma ve 3 uzaklaştırmayla oynadı.

"SEN BİZDEN BİRİSİN"

resized_5f692-47901f92fe0q4e9x0aenko_

Marcao, maç boyunca 8 ikili mücadele kazanırken 2 ikili mücadeleyi kaybetti. Ayrıca yüzde 82'lik bir pas isabeti yakalarken, İspanyol basınında kendisi için 'Sen bizden birisin' manşetleri atıldı.

Sevilla taraftarları da Marcao için paylaşımlarda bulunurken, 'Canavar' , 'Ne harika bir performans' , 'Sen bizden birisin keçi', 'Savunmanın yeni kaptanı', 'Harikasın, umarım sakatlığın nüksetmez' gibi ifadeler kullandı.

Screenshot_2

MARCAO FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Marcao son dakika sevilla ligi yaşında yeni ak sezon erden bıraktı ekipleri da,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'yüzde 50 indirim' kararına tepki! 'Asgari ücret yüzde 81 arttı' sözleriyle karşılık verdiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'yüzde 50 indirim' kararına tepki! 'Asgari ücret yüzde 81 arttı' sözleriyle karşılık verdiler

Hakan Çalhanoğlu'ndan sınırları zorlayan açıklama! Herkes şaşıp kaldı...

Hakan Çalhanoğlu'ndan sınırları zorlayan açıklama! Herkes şaşıp kaldı...

Avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı!

Avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına uçak parçaları takıldı!

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

Neymar'a akılalmaz faul! Spiker bile şaşkına döndü

Neymar'a akılalmaz faul! Spiker bile şaşkına döndü

Türkiye'nin konuştuğu Ahmet Çakar iddiası!

Türkiye'nin konuştuğu Ahmet Çakar iddiası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.