Bin pişman etti! Galatasaray'dan ayrılmıştı, Devler Ligi'ne damga vurdu

Yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı isimlerin yanında, kadrosundan ayrılan bazı isimlerle de ses getiren Galatasaray'da bu isimlerden biri de 12 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'nın yolunu tutan Brezilyalı savunmacı Marcao olmuştu. Takımdan ayrılması bazı kesimlerce eleştirilen Marcao, Sarı-Kırmızılı kulüpte forma giydiği 4 yıl boyunca taraftarın sevgili haline gelirken, İspanya serüveni pek de istediği gibi başlamamıştı.

DEVLER LİGİ'NE DAMGA VURDU!

Brezilyalı oyuncunun Sevilla'nın kariyeri pek de istediği gibi başlamazken, İspanya macerasına sakatlıkla başlamış ve transfer olmasının ardından yaklaşık 3 ay boyunca formasından uzak kalmıştı. İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı, Sevilla'da yaşanan teknik direktör değişiminin ardından yeni hocası Jorge Sampaoli ile ilk 11'deki yerini alana Marcao, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu.

MÜTHİŞ PERFORMANS

Marcao'nun Sevilla ile çıktığı ikinci maç ise Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı olurken, 90 dakikası 1-1 sona eren mücadelede 25 yaşındaki stoper performansıyla kendisine adeta hayran bıraktı. Brezilyalı savunmacı, Borussia Dortmund'a karşı 3 top kapma ve 3 uzaklaştırmayla oynadı.

"SEN BİZDEN BİRİSİN"

Marcao, maç boyunca 8 ikili mücadele kazanırken 2 ikili mücadeleyi kaybetti. Ayrıca yüzde 82'lik bir pas isabeti yakalarken, İspanyol basınında kendisi için 'Sen bizden birisin' manşetleri atıldı.

Sevilla taraftarları da Marcao için paylaşımlarda bulunurken, 'Canavar' , 'Ne harika bir performans' , 'Sen bizden birisin keçi', 'Savunmanın yeni kaptanı', 'Harikasın, umarım sakatlığın nüksetmez' gibi ifadeler kullandı.