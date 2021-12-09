Vatandaşlardan Ersin Çiftçi, kar yağışının sevincini yaşadıklarını aktararak, "Kar yağışıyla çok mutlu olduk, çünkü ilçemizde olması gereken budur. 6 ay boyunca kar altındayız artık. Kar yağışıyla kuraklık korkumuz gidiyor." diye konuştu.

Bingöl Karlıova kar yağışıyla beyaza büründü

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