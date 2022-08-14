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Bingöl'de 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi

14.08.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Narko Terör Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama gerçekleştirdi.

Aramada, 6 tarlada 197 bin 756 kök Hint keneviri ve 825 metre sulama hortumu bulundu.

Hint keneviri ve hortum, ekiplerce imha edildi.

Bingöl'de 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl hint keneviri operasyon

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