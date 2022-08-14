BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Narko Terör Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalındaki arazide arama gerçekleştirdi.
Aramada, 6 tarlada 197 bin 756 kök Hint keneviri ve 825 metre sulama hortumu bulundu.
Hint keneviri ve hortum, ekiplerce imha edildi.
Bingöl'de 197 bin 756 kök Hint keneviri ele geçirildi
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