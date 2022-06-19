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Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

19.06.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde açan lavantalar, rengi ve kokusuyla görenleri etkiliyor.

İlçenin Döşengi Mahallesi'ndeki birçok tarla mor lavantalarla renklendi.

Lavantalarla görsel güzelliğe kavuşan tarlalar, doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

Ziyaretçiler bu güzel manzarayı objektiflere yansıtıyor.

Ziyaretçilerden Ömer Faruk Sedal, AA muhabirine, Yedisu'da birçok doğal güzellik olduğunu belirterek, "Lavanta tarlasında da çok güzel fotoğraf ve görüntü ortaya çıkıyor." dedi.

Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

Bingöl'de doğa lavantalarla renklendi

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