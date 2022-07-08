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Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

08.07.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Emrullah Baysanğur idaresindeki 12 AN 367 plakalı otomobil, Havalimanı kavşağında sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 27 AHJ 190 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bingöl

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