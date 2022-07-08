BİNGÖL (AA) - Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Emrullah Baysanğur idaresindeki 12 AN 367 plakalı otomobil, Havalimanı kavşağında sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 27 AHJ 190 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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