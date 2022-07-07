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Bingöl'de kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı

07.07.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de üreticiler, Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını kurban pazarında satışa sunuyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla besiciler tarafından kurbanlıklar, Bingöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'na getirildi.

Üreticiler, pazarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satmaya çalışıyor.

Canlı Hayvan Pazarı Müdürü Sami Kaysal, yaptığı açıklamada, şehir dışından da gelen besicilerin olduğunu dile getirerek, "Pazarda 5 bin küçükbaş, 500 de büyükbaş hayvan yer alıyor. Son günlerin iyi geçeceğini umut ediyoruz." dedi.

Besicilerden Fadıl Morkoyun da kasabın aldığı fiyatın altında hayvanlarını satışa sunduklarını kaydetti.

Bingöl'de kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı

Bingöl'de kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı

Bingöl'de kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı

Bingöl'de kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı

Bingöl'de kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı

Bingöl'de kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı

Bingöl'de kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı

Bingöl'de kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı

Bingöl'de kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı

Bingöl'de kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı

Bingöl'de kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı

Bingöl'de kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bingöl satış

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