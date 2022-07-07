Canlı Hayvan Pazarı Müdürü Sami Kaysal, yaptığı açıklamada, şehir dışından da gelen besicilerin olduğunu dile getirerek, "Pazarda 5 bin küçükbaş, 500 de büyükbaş hayvan yer alıyor. Son günlerin iyi geçeceğini umut ediyoruz." dedi.

Bingöl'de kurbanlıklar hayvan pazarında yerini aldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz