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Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

21.06.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de çeşitli bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

Ayı, kurt, dağ keçisi, vaşak, tilki ve tavşan kış mevsiminde fotokapanlarla doğal ortamlarında görüntülendi.

Ekipler, yapılan araştırmalar neticesinde farklı periyotlarla fotokapanların konumlarını değiştiriyor.

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Bingöl'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

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