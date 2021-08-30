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Bingöl'deki orman yangınının bir bölümü söndürüldü

30.08.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'deki orman yangınının bir bölümü söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yayladere ilçesinin iki köyünde çıkan orman yangınının bir bölümü söndürüldü.

İlçeye bağlı Çıkan ve Sarıtosun köylerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına, Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, Yayladere Belediyesi ve jandarma ekipleri, vatandaşların desteğiyle yaklaşık 7 saattir müdahale ediyor.

Ekiplerin çalışması sonucu Çıkan köyündeki yangın söndürüldü.

Sarıtosun köyündeki yangının da kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bingöl'deki orman yangınının bir bölümü söndürüldü

Bingöl'deki orman yangınının bir bölümü söndürüldü

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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Anahtar Kelimeler:
yangın Bingöl

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