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Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası

02.10.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kupayı, "Stakkachic Z" isimli atıyla Hüsnü Dinç aldı

Binicilikte 55. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Stakkachic Z" isimli atıyla Hüsnü Dinç kazandı.

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmaları tamamlandı.

Engel atlamanın en prestijli yarışması Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda biniciler, 70 ile 145 santimetre arasında değişen yüksekliklerdeki engelleri aşmaya çalıştı.

"Stakkachic Z" isimli atıyla baraj parkurunu 74,22 saniyede tamamlayan Hüsnü Dinç, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Kupada "Canto Bianco" isimli atıyla Oğuz Dalmış ikinci sırayı alırken, "Cornelia" adlı atıyla Can İnce üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası

- Kupayı, "Stakkachic Z" isimli atıyla Hüsnü Dinç aldı

Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası

Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası

Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası

Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası

Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası

Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası

Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası

Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası

Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası

Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası

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