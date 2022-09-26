Bir kuruş bile bonservis ödenmeyecek! Denayer ve Suarez...

Denayer ve Suarez'i almak isteyenler bir kuruş bonservis bedeli bile ödemeyecek! Denayer'in şu an kulüpsüz olması, Suarez'in ise kulübüyle mukavelesinin bitiyor olması nedeniyle iki oyuncunun da bonservis ücreti bulunmuyor.

TÜRK KULÜPLERİ DEVREYE GİREBİLİR

Özellikle Denayer konusunda birkaç Türk kulübünün devrede olduğu öğrenilirken, Suarez konusunda da ilerleyen haftalarda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Dünya Kupası'nda oynamak istediği için forma giyebilecek bir takıma transfer olmayı düşünen Suarez'in ise gelecek tekliflere açık olduğu ifade edildi.