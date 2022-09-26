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Bir kuruş bile bonservis ödenmeyecek! Denayer ve Suarez...

26.09.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte boşta kalan Denayer'in ardından Suarez'in de sözleşmesinin son aylarına girmesiyle iki oyuncu da bedava konumuna düştü. Bu durumdan haberdar olan Süper Lig kulüplerinin iştahı kabardı... Özellikle Denayer konusunda girişimleri olan birçok kulüp, devre arasında yıldız oyuncuyu takıma katmanın planlarını yapıyor.

Denayer ve Suarez'i almak isteyenler bir kuruş bonservis bedeli bile ödemeyecek! Denayer'in şu an kulüpsüz olması, Suarez'in ise kulübüyle mukavelesinin bitiyor olması nedeniyle iki oyuncunun da bonservis ücreti bulunmuyor.

TÜRK KULÜPLERİ DEVREYE GİREBİLİR

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Özellikle Denayer konusunda birkaç Türk kulübünün devrede olduğu öğrenilirken, Suarez konusunda da ilerleyen haftalarda sıcak gelişmeler yaşanabilir. Dünya Kupası'nda oynamak istediği için forma giyebilecek bir takıma transfer olmayı düşünen Suarez'in ise gelecek tekliflere açık olduğu ifade edildi.

DENAYER FOTOĞRAFLARI

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