Bir yiyen bir de yemeyen pişman! Ağızları sulandıran ve dağılmayan lezzet mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi malzemeleri nelerdir? İşte Mercimek köftesi yapmanın püf noktaları...

Mercimek köftesi yapımı son derece kolay olan meze ve atıştırmalıklardan biri. Özellikle ev hanımları, evlerinde verdikleri davetlerde yapımının zahmetsiz olmasından dolayı mercimek köftesini yapmayı tercih ediyor. Tarifi eksiksiz ve doğru yapıldığında ağızları sulandıran ve dağılmayan lezzetlerden biri olan mercimek köftesinin yapımı sıklıkla internette araştırılıyor. Biz de mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına ve mercimek köftesi yapmanın püf noktalarına haberimizde yer verdik.

BİR YİYEN, BİR DE YEMEYEN PİŞMAN! AĞIZLARI SULANDIRAN VE DAĞILMAYAN LEZZET: MERCİMEK KÖFTESİ!

Mercimek köftesi kolay yapımı ve besin değerleri açısından sıklıkla tercih edilen meze ve atıştırmalıkların başında geliyor. Zaman zaman popüler yemek programlarında da tarifine yer verilen mercimek köftesi yapımında da püf noktalar bulunuyor.

MERCİMEK KÖFTESİ NASIL YAPILIR? Her lokmasından ayrı lezzet alacağınız dağılmayan, besleyici ve güzel mercimek köftesi için öncelikle 1,5 buçuk su bardağı kırmızı mercimeği sıcak suda kaynatın ve malzemeleri hazır hale getirin.

MERCİMEK KÖFTESİ MALZEMELERİ NELERDİR? Mercimek köftesi malzemeleri: 1,5 su bardağı kırmızı mercimek, 3 su bardağı sıcak su, 1,5 su bardağı ince bulgur, 2adet kuru soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 5 adet taze soğan, , ½ demet maydanoz, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı karabiberdir.

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ Kırmızı mercimekler suda kaynayıp suyu çekmeye başlarken ince bulguru ekleyin, mercimeği ocaktan alın. Ardından üzerine ince bulguru ekleyin. kapağını kapattığınız tencerede ince bulguru şişmesi için mercimekle birlikte 15 dakika kadar bekletin. Zeytinyağını bir tavada kızdırın. Kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın ve tavaya aktarın. Doğradığınız soğanları 5 dakika kadar kavurun.