YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bir yiyen bir de yemeyen pişman! Ağızları sulandıran ve dağılmayan lezzet mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi malzemeleri nelerdir? İşte Mercimek köftesi yapmanın püf noktaları...

Bir yiyen bir de yemeyen pişman! Ağızları sulandıran ve dağılmayan lezzet mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi malzemeleri nelerdir? İşte Mercimek köftesi yapmanın püf noktaları...

18.02.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mercimek köftesi bulgur ile mercimek gibi son derece besleyici ve besin değeri yüksek olan malzemelerden yapılması sebebiyle ev hanımlarının bilhassa özel günler için hazırladıkları vazgeçilmez lezzetlerden biri olmaya devam ediyor. Ağızları sulandıran ve dağılmayan lezzet mercimek köftesi tarifini ve yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktaları sizler için derledik. Peki mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi malzemeleri nelerdir? İşte Mercimek köftesi yapmanın püf noktaları...

Mercimek köftesi yapımı son derece kolay olan meze ve atıştırmalıklardan biri. Özellikle ev hanımları, evlerinde verdikleri davetlerde yapımının zahmetsiz olmasından dolayı mercimek köftesini yapmayı tercih ediyor. Tarifi eksiksiz ve doğru yapıldığında ağızları sulandıran ve dağılmayan lezzetlerden biri olan mercimek köftesinin yapımı sıklıkla internette araştırılıyor. Biz de mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına ve mercimek köftesi yapmanın püf noktalarına haberimizde yer verdik.

BİR YİYEN, BİR DE YEMEYEN PİŞMAN! AĞIZLARI SULANDIRAN VE DAĞILMAYAN LEZZET: MERCİMEK KÖFTESİ!

Mercimek köftesi kolay yapımı ve besin değerleri açısından sıklıkla tercih edilen meze ve atıştırmalıkların başında geliyor. Zaman zaman popüler yemek programlarında da tarifine yer verilen mercimek köftesi yapımında da püf noktalar bulunuyor.

MERCİMEK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

MERCİMEK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
Her lokmasından ayrı lezzet alacağınız dağılmayan, besleyici ve güzel mercimek köftesi için öncelikle 1,5 buçuk su bardağı kırmızı mercimeği sıcak suda kaynatın ve malzemeleri hazır hale getirin.

MERCİMEK KÖFTESİ MALZEMELERİ NELERDİR?

MERCİMEK KÖFTESİ MALZEMELERİ NELERDİR?
Mercimek köftesi malzemeleri: 1,5 su bardağı kırmızı mercimek, 3 su bardağı sıcak su, 1,5 su bardağı ince bulgur, 2adet kuru soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 5 adet taze soğan, , ½ demet maydanoz, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı karabiberdir.

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ
Kırmızı mercimekler suda kaynayıp suyu çekmeye başlarken ince bulguru ekleyin, mercimeği ocaktan alın. Ardından üzerine ince bulguru ekleyin. kapağını kapattığınız tencerede ince bulguru şişmesi için mercimekle birlikte 15 dakika kadar bekletin. Zeytinyağını bir tavada kızdırın. Kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın ve tavaya aktarın. Doğradığınız soğanları 5 dakika kadar kavurun.
Sırasıyla; biber salçası, domates salçası, tuz, pul biber ve kimyonu ekleyin. Soğanlı karışımı 3- 4 dakika kadar kavurun. Şişen bulgurlu ve mercimekli harca salçalı, soğanlı harcı ekleyin. Taze soğanları ve maydanozu ince ince kıyın. Doğranmış yeşillikleri ilave edin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin gündemine oturdu! Akşener sessiz kalmadı

Türkiye'nin gündemine oturdu! Akşener sessiz kalmadı

Hande Fırat sosyal medyanın diline düştü! Tarkan'la ilgili yorumları okurken...

Hande Fırat sosyal medyanın diline düştü! Tarkan'la ilgili yorumları okurken...

Tarkan'ın olay olan şarkısına Şahan'dan yorum!

Tarkan'ın olay olan şarkısına Şahan'dan yorum!

Nefes kesti! Kum saati fiziğini sergiledi

Nefes kesti! Kum saati fiziğini sergiledi

İç çamaşırlı pozuyla nefes kesti! 'Ev gibisi yok'

İç çamaşırlı pozuyla nefes kesti! 'Ev gibisi yok'

YouTube açıkladı! Tarkan'ın rakamları...

YouTube açıkladı! Tarkan'ın rakamları...

İlginizi Çekebilir

Başörtüsü isyanı! "Müslümanların..."

Başörtüsü isyanı! "Müslümanların..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Evinizde şık ve rahat olmanın ilk adımı: Pijama ve eşofman kombini

Polisleri kandırmak istediler! Peçe ve başörtüsü çıkınca...

Polisleri kandırmak istediler! Peçe ve başörtüsü çıkınca...

Su tasarrufu yöntemini açıkladı! “İç çamaşırı giymiyorum”

Su tasarrufu yöntemini açıkladı! “İç çamaşırı giymiyorum”

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Evdeki her işinizi çok daha kolay hale getirecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.