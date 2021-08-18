Bir Zamanlar Çukurova’dan güzel haberi dizinin Saniye’si Selin Yeninci verdi

Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon çekimleri başladı. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Bir Zamanlar Çukurova’nın dördüncü sezonunda izleyicileri pek çok değişiklik bekliyor. Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezon çekimlerinden ilk kareleri dizide Saniye karakterini canlandıran sevilen oyuncu Selin Yeninci paylaştı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde geçtiğimiz aylarda büyük ayrılıklar yaşandı. İlk 3 sezonda çok başarılı bir performans ortaya koyan dizinin hikayesinde büyük değişimlerin yaşanması bekleniyor.

Üçüncü sezonda 3 başrol oyuncusu; Vahide Perçin, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış ekipten ayrıldı. Yan rollerde ise; Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu, Melike İpek Yalova’nın ayrılıkları çok konuşuldu. Dördüncü sezonun başında ise Hande Soral da veda edecek. Dizide Saniye karakterine hayat veren Selen Yeninci’nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar izleyicide heyecan yarattı.

Dizide canlandırdığı ‘Saniye’ karakteri ile fenomen olan ve sergilediği başarılı performans ile baş rollerden rol çalan bir yan karaktere hayat veren Selin Yeninci, “Sezonun ilk sahnesini çektik’ yazarak dizinin yönetmeni Evren Karabıyık ile fotoğrafını paylaştı.

Selin Yeninci, instagram hesabından, dizide ‘Cumali’ karakterini canlandıran Hakan Akyüz ile de bir karesini yayınladı.