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Bir Zamanlar Çukurova’dan güzel haberi dizinin Saniye’si Selin Yeninci verdi

18.08.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv’nin büyük ilgiyle izlenen dönem draması Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon çekimleri için sete çıktı. Setten ilk fotoğrafları dizide Saniye karakterini canlandıran Selin Yeninci paylaştı. Üç başrol oyuncusunun veda ettiği dizinin yeni sezonuna usta oyuncu İbrahim Çelikkol katıldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin hayranları yeni sezonu heyecanla bekliyor.

Bir Zamanlar Çukurova 4. sezon çekimleri başladı. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Bir Zamanlar Çukurova’nın dördüncü sezonunda izleyicileri pek çok değişiklik bekliyor. Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezon çekimlerinden ilk kareleri dizide Saniye karakterini canlandıran sevilen oyuncu Selin Yeninci paylaştı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN YENİ SEZON ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde geçtiğimiz aylarda büyük ayrılıklar yaşandı. İlk 3 sezonda çok başarılı bir performans ortaya koyan dizinin hikayesinde büyük değişimlerin yaşanması bekleniyor.
Üçüncü sezonda 3 başrol oyuncusu; Vahide Perçin, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış ekipten ayrıldı. Yan rollerde ise; Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu, Melike İpek Yalova’nın ayrılıkları çok konuşuldu. Dördüncü sezonun başında ise Hande Soral da veda edecek. Dizide Saniye karakterine hayat veren Selen Yeninci’nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar izleyicide heyecan yarattı.
Dizide canlandırdığı ‘Saniye’ karakteri ile fenomen olan ve sergilediği başarılı performans ile baş rollerden rol çalan bir yan karaktere hayat veren Selin Yeninci, “Sezonun ilk sahnesini çektik’ yazarak dizinin yönetmeni Evren Karabıyık ile fotoğrafını paylaştı.
Selin Yeninci, instagram hesabından, dizide ‘Cumali’ karakterini canlandıran Hakan Akyüz ile de bir karesini yayınladı.
Bir Zamanlar Çukurova’nın dördüncü sezonunda en büyük iş yeni transfer İbrahim Çelikkol’a düşüyor. Murat Ünalmış’ın canlandırdığı Demir karakterinin eski okul arkadaşı olarak hikayeye dahil olacak olan ‘Hakan Gümüşoğlu’ karakteri, dizide her şeyi değiştirecek. Çelikkol’un güçlü oyunculuk performansı ile yeni dönemde başrol olarak hikayeyi sırtlaması bekleniyor. Hakan, Demir ile yarım kalan hesabını görmek için Çukurova’ya gelecek ama Züleyha’nın başına dert açacak. İntikam ve ihtirasın dördüncü sezonu kaplayacağı dizide sürpriz aşklar da yaşanabilir.
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Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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