Biran Damla Yılmaz yeni yaşına kırmızı bikiniyle girdi

Baraj dizisinin Bahar’ı Biran Damla Yılmaz, yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı kırmızı bikinili fotoğrafıyla kutladı.
Biran Damla Yılmaz yeni yaşını kutladı
Biran Damla Yılmaz, Fox Tv ekranında 2 sezon süren ve 39. bölümü ile birlikte de final yaparak ekran ömrünü tamamlayan Baraj isimli dizide Nehir karakterine hayat vermişti.
Dizinin finalinden sonra dinlenmeye çekilen oyuncu, hem yoğun temponun bitmesi hem de yazın gelmesi ile tatilin keyfini çıkarıyor.
İlker Kaleli ile ayrıldıktan sonra aşkı Baraj dizisinin yardımcı yönetmeni Deniz Can Çelik’te bulan Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde aşkını ilan etmişti.
Son yılların dikkat çeken isimlerinden olan Biran Damla Yılmaz, Kırgın Çiçekler dizisiyle büyük bir şöhrete kavuştu.
Biran Damla Yılmaz, farklı tarzını ve enerjisini sürekli olarak sosyal medyada ortaya koyuyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum