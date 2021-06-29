Biran Damla Yılmaz yeni yaşına kırmızı bikiniyle girdi

Biran Damla Yılmaz, Fox Tv ekranında 2 sezon süren ve 39. bölümü ile birlikte de final yaparak ekran ömrünü tamamlayan Baraj isimli dizide Nehir karakterine hayat vermişti.

Dizinin finalinden sonra dinlenmeye çekilen oyuncu, hem yoğun temponun bitmesi hem de yazın gelmesi ile tatilin keyfini çıkarıyor.