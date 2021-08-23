Bircanlar Lokantası filminin konusu nedir? Bircanlar Lokantası oyuncuları kimler?

Barış Denge tarafından yönetilen, 2020'de gösterime giren Türk komedi filmi Bircanlar Lokantası bugün 22.15'te FOX ekranlarında yerini alıyor. Salih Kalyon, Zeynep Elçin, Baran Akbulut gibi isimler Bircanlar Lokantası filminin oyuncu kadrosunda yer alıyor. İşte Bircanlar Lokantası filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

BİRCANLAR LOKANTASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Taner Gül, manken sevgilisi Svetlana’ya evlenme teklif etme niyetindedir. Bu hayalini gerçekleştirmek için Bircanlar Lokantası'nı tercih eder. Ancak çapkın aşçı Hannibal Şevket, Svetlana’ya ilk görüşte aşık olur.

Hannibal aşırı kötümser ve yalnız yaşayan annesi Fadik’ten tavsiye alır. Bunun ardından Şevket gerçek Türk erkeğini Svetlana’ya tanıtmak için çaba sarf eder.

Bu esnada Bircanlar’ın sahibi Kartal Bey’in yakın arkadaşının kızı Demre, Amerika’ya gitmeden evvel babasının isteği ile bir müddet Bircanlar’da çalışır.

Demre ile lokantanın garsonu maço Fatih ilk günden anlaşamaz. Bu gerginlik düzeni bozar çünkü artık Bircanlar'ın emektarı Affan Şef'in unutkanlığı ilerlemiştir.