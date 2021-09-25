Birce Akalay annesiyle sarmaş dolaş alışveriş yaptı

Birce Akalay, annesi Yasemin Ergun ile sarmaş dolaş mağazaları gezerken görüntülendi. Akalay, "Anneciğim Bodrum'dan geldi. Onunla birazcık vakit geçiriyoruz" diye konuştu.
Güzel oyuncunun annesinin sportif ve modern tarzı dikkatlerden kaçmadı.
Yeni sezonda Son Yaz dizisinde boy gösteren Birce Akalay, "Başladım, çalışıyorum. Bir yaramazlık yok. Başka zaman konuşuruz" diyerek muhabirlerin yanından ayrıldı. Güzel oyuncu uzun süre takıcıların olduğu reyonlarda vakit geçirdi.
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