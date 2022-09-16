Yüzünün bir kısmı ile boyun, sol kolu ve göğsünde 2. derece yanık oluşan Ç.D. tedavi altına alındı.

Birlikte yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktüğü öne sürülen zanlı yakalandı

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