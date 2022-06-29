Bisikletli gezgin yolda sahiplendiği köpekle Türkiye'yi dolaşıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - İstanbul'dan yola çıkan ve bugüne kadar 29 ile giden bisikletli gezgin Onur Yorulmaz (40), Konya'da ölen annesinin yanında bulduğu 2 aylık köpek yavrusu ile Türkiye'yi geziyor.

Yaklaşık 3 ay önce İstanbul'daki işini bırakıp bisikletle Türkiye turuna çıkan Onur Yorulmaz, Seydişehir-Konya kara yolunda araç çarptığı için telef olan köpeğin yanında bir yavru buldu.

Konya'da yavruyu güvenli bir bölgeye bırakmayı planlayan Yorulmaz, kendisinden ayrılmayan ve "Yoldaş" adını verdiği köpekle yoluna devam etmeye karar verdi.

Bisikletiyle Afyonkarahisar'a ulaşan Yorulmaz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güzelliklerini bisikletle dolaşarak görmeye çalıştığını söyledi.

Yorulmaz, Konya'da bulduğu ve sahiplendiği öksüz köpek yavrusu ile Türkiye turuna devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aslen Yozgatlıyım. 3 ay önce bisikletim ile İstanbul'dan yollara çıktım. Türkiye'nin tüm bölgelerini gezerek turu Karadeniz bölgesinde tamamlamayı planlıyorum. Manavgat'tan Konya'ya doğru gelirken Seydişehir ilçesi yakınlarında bu yavru köpeği buldum. Annesine araç çarpmış. Annesinin yanından ayrılmamış. Ben de aldım yanıma, yolculuğuma onunla devam ediyorum."

Yorulmaz, Türkiye turunu ekime kadar sürdürmeyi planladığını sözlerine ekledi.