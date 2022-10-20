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Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi dokusuna kavuşuyor

20.10.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi dokusuna kavuşuyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in tarihi dokusunun ortaya çıkarılarak eski silüetine kavuşması amacıyla başlatılan "Dereüstü Islah Projesi" devam ediyor.

Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini barındıran Bitlis'te, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinden geçen derenin üzerine yıllar önce inşa edilen yapılar yıktırıldı.

Bu sayede gün yüzüne çıkarılan tarihi 10 köprü ile Behiye Cami, Paşa Hamamı ve Hazo Hanı'nda da restorasyon çalışması başlatıldı.

Zemini beton, etrafı taş duvarlarla örülen derenin kenarlarına çocuk oyun parkları, yürüyüş yolu ve dinlenme alanlarının yer aldığı millet bahçesi yapılıyor.

Çalışmaları inceleyerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz'dan bilgi alan Vali Oktay Çağatay, gazetecilere, geçen yıl ağustos ayında dere üstündeki iş yerlerini boşalttıktan sonra yıkım çalışması başlattıklarını söyledi.

Projenin ihalesinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca yapıldığını belirten Çağatay, şöyle konuştu:

"Dere üstündeki rekreasyon ve düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Geldiğimiz aşamada 1400 metrelik derenin üzerindeki tarihi 10 köprünün restorasyonunu yaklaşık bir ay sonra bitireceğiz. 1500 yılından kalma köprüler orijinal haline kavuşacak. Yarından itibaren de Nur Caddesi'nde asfalta başlıyoruz. 10 gün içinde asfaltı bitireceğiz. Rekreasyon ve düzenleme alanındaki betonarme ve kaplama işlerini de kışa girmeden tamamlayacağız. İlkbaharda sadece yeşillendirme çalışması yapacağız."

Çağatay, tur operatörlerini de kente davet ettiklerini aktararak, "Tur operatörleri, Bitlis'i çok güzel bir destinasyon olarak değerlendiriyor. Kendilerine son düzenlemeleri göstereceğiz. Onları buradaki oteller ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşturacağız. Gelecek yıldan başlayarak Bitlis'i, Türkiye'deki en güzel destinasyonlardan biri olarak tüm vatandaşlarımızın hizmetine açacağız." ifadelerini kullandı.

Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi dokusuna kavuşuyor

Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi dokusuna kavuşuyor

Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi dokusuna kavuşuyor

Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi dokusuna kavuşuyor

Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi dokusuna kavuşuyor

Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi dokusuna kavuşuyor

Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi dokusuna kavuşuyor

Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi dokusuna kavuşuyor

Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi dokusuna kavuşuyor

Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi dokusuna kavuşuyor

Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi dokusuna kavuşuyor

Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi dokusuna kavuşuyor

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Anahtar Kelimeler:
Tarih doku inceleme siluet

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