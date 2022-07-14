Bitlis Emniyet Müdürü Özcan, 15 Temmuz şehidinin adını konferans salonuna verdi

BİTLİS (AA) - Bitlis Emniyet Müdürü Celal Özcan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Özel Harekat Havacılık Dairesi Başkanlığında şehit olan arkadaşı Önder Güzel'in ismini konferans salonuna verdi.

Şube müdürleri ile birlikte dönem ve ev arkadaşı olan Güzel'in adını verdiği İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki konferans salonunda incelemelerde bulunan Özcan, gazetecilere, yarın 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Hem devletin hem de milletin hain FETÖ'cülere karşı dik duruş sergileyerek vatanı ve devleti korumak adına ciddi bir mücadele verdiğini anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Özel Harekat Havacılık Dairesi'nin bombalanması sonucu şehit olan dönem, devrem ve ev arkadaşım Önder Güzel müdürümüzün ismini İl Emniyet Müdürlüğümüzdeki konferans salonuna verdik. Allah rahmet eylesin. 15 Temmuz şehitlerimizi nesiller ve ömür boyu yaşatmalıyız. Yeni nesillere unutturmamalıyız. Yüce Türk milleti her türlü hain darbe girişimine karşı esaslı duruşunu ve mücadelesini her zaman yapacaktır. Biz de müdürlük olarak üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız, mücadelemize devam edeceğiz."

Konferans salonunun girişine Güzel'in fotoğrafı ve özgeçmişinin yazılı olduğu tabela asıldı.