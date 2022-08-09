Zara'ya plaket takdim eden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kadim şehirde güzide bir sanatçıyı ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, "Zara hanıma çiçek takdim etmiyoruz. Onun adına Prof. Dr. Fuat Sezgin Ormanımızda 10 fidan diktik. Size sertifikasını vereceğiz." dedi.

Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri Zara konseriyle sona erdi

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